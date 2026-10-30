రైతులకు డబ్బులొచ్చాయ్‌.. ‘పీఎం కిసాన్’ విడుదల

దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-KISAN) పథకం 24వ విడత నిధులు విడుదలయ్యాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం (అక్టోబర్ 30) గుజరాత్లోని బనస్కాంతలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ నిధులను విడుదల చేశారు. మొత్తం 9.34 కోట్లకు పైగా అర్హులైన రైతు కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి రూ.18,690 కోట్లకు పైగా నగదును నేరుగా బదిలీ చేశారు. ఒక్కో రైతు కుటుంబానికి రూ.2,000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) విధానంలో ఈ సాయం అందించారు.
ఏడాదికి రూ.6,000 సాయం
పీఎం కిసాన్ పథకం కింద అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.6,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని రూ.2,000 చొప్పున మూడు విడతల్లో రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. వ్యవసాయ పెట్టుబడులు, విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోలు వంటి అవసరాలకు ఈ సాయం ఉపయోగపడుతుంది. గత జూన్ 20న 23వ విడతగా 9.44 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.18,880 కోట్లకు పైగా నిధులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. తాజాగా 24వ విడత విడుదలతో ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రైతులకు అందించిన మొత్తం సాయం రూ.4.64 లక్షల కోట్లు దాటింది.
పీఎం కిసాన్ డబ్బులు వచ్చాయో లేదో ఇలా తెలుసుకోండి..
(How to check PM Kisan status)
రైతులు తమ ఖాతాల్లో రూ.2,000 జమ అయ్యాయో లేదో ఆన్లైన్లోనే తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఈ కింద చెప్పినట్లు చేయండి..
పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ను (https://pmkisan.gov.in)ను సందర్శించాలి.
ఫార్మర్స్ కార్నర్లోని 'Know Your Status' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, క్యాప్చా వివరాలు నమోదు చేయాలి.
అవసరమైతే మొబైల్కు వచ్చిన ఓటీపీతో ధ్రువీకరణ పూర్తి చేయాలి.
అనంతరం చెల్లింపు వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా సమాచారం, చెల్లింపు తేదీని పరిశీలించవచ్చు.
ఇక లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇదే వెబ్సైట్లోని 'Beneficiary List' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం వివరాలు నమోదు చేసి 'Get Report'పై క్లిక్ చేస్తే జాబితాలో పేరును చూసుకోవచ్చు.
అయితే పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులకు ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి. చెల్లింపులు నిలిచిపోకుండా ఆధార్ అనుసంధానిత బ్యాంకు ఖాతా, అర్హత వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో రైతులు తనిఖీ చేసుకోవాలి.
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