 రైతులకు డబ్బులొచ్చాయ్‌.. ‘పీఎం కిసాన్’ విడుదల | PM Kisan 24th instalment released farmers get Rs 2000 check status | Sakshi
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రైతులకు డబ్బులొచ్చాయ్‌.. ‘పీఎం కిసాన్’ విడుదల

Oct 30 2026 9:30 PM | Updated on Oct 30 2026 9:38 PM

PM Kisan 24th instalment released farmers get Rs 2000 check status

దేశవ్యాప్తంగా రైతులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (PM-KISAN) పథకం 24వ విడత నిధులు విడుదలయ్యాయి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం (అక్టోబర్ 30) గుజరాత్‌లోని బనస్కాంతలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఈ నిధులను విడుదల చేశారు. మొత్తం 9.34 కోట్లకు పైగా అర్హులైన రైతు కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి రూ.18,690 కోట్లకు పైగా నగదును నేరుగా బదిలీ చేశారు. ఒక్కో రైతు కుటుంబానికి రూ.2,000 చొప్పున డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) విధానంలో ఈ సాయం అందించారు.

ఏడాదికి రూ.6,000 సాయం

పీఎం కిసాన్ పథకం కింద అర్హులైన రైతు కుటుంబాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.6,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. ఈ మొత్తాన్ని రూ.2,000 చొప్పున మూడు విడతల్లో రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. వ్యవసాయ పెట్టుబడులు, విత్తనాలు, ఎరువుల కొనుగోలు వంటి అవసరాలకు ఈ సాయం ఉపయోగపడుతుంది. గత జూన్ 20న 23వ విడతగా 9.44 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.18,880 కోట్లకు పైగా నిధులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. తాజాగా 24వ విడత విడుదలతో ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రైతులకు అందించిన మొత్తం సాయం రూ.4.64 లక్షల కోట్లు దాటింది.

పీఎం కిసాన్ డబ్బులు వచ్చాయో లేదో ఇలా తెలుసుకోండి..

(How to check PM Kisan status)

  • రైతులు తమ ఖాతాల్లో రూ.2,000 జమ అయ్యాయో లేదో ఆన్‌లైన్‌లోనే తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఈ కింద చెప్పినట్లు చేయండి..

  • పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను (https://pmkisan.gov.in)ను సందర్శించాలి.

  • ఫార్మర్స్ కార్నర్‌లోని 'Know Your Status' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.

  • రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, క్యాప్చా వివరాలు నమోదు చేయాలి.

  • అవసరమైతే మొబైల్‌కు వచ్చిన ఓటీపీతో ధ్రువీకరణ పూర్తి చేయాలి.

  • అనంతరం చెల్లింపు వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా సమాచారం, చెల్లింపు తేదీని పరిశీలించవచ్చు.

  • ఇక లబ్ధిదారుల జాబితాలో పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఇదే వెబ్‌సైట్‌లోని 'Beneficiary List' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, గ్రామం వివరాలు నమోదు చేసి 'Get Report'పై క్లిక్ చేస్తే జాబితాలో పేరును చూసుకోవచ్చు.

  • అయితే పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులకు ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి. చెల్లింపులు నిలిచిపోకుండా ఆధార్ అనుసంధానిత బ్యాంకు ఖాతా, అర్హత వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో రైతులు తనిఖీ చేసుకోవాలి.

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