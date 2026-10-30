బంగారం, వెండి ధరలు ఢమాల్మంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, అమెరికాలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం బంగారం, వెండి ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. వరుసగా అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగడంతో అక్టోబర్ 30న విలువైన లోహాల ధరలు మరోసారి పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర నాలుగు నెలల కనిష్ఠానికి చేరగా.. వెండి ధర కూడా ఔన్స్కు 50 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది.
ఎంసీఎక్స్లోనూ భారీగా తగ్గిన ధరలు
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి ధరలు నష్టాల్లో కొనసాగాయి. అక్టోబర్ 30న ఎంసీఎక్స్లో డిసెంబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఒక దశలో 10 గ్రాములకు రూ.1,41,263 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. వెండి ఫ్యూచర్స్ కిలోకు రూ.1,84,245కు పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్స్కు 3,956 డాలర్లకు దిగజారగా.. వెండి 50 డాలర్ల దిగువకు చేరింది.
అమెరికా ద్రవ్యోల్బణమే కారణమా?
అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరుగుతుండటం పసిడి, వెండి ధరలకు ప్రతికూలంగా మారింది. సెప్టెంబర్లో అమెరికా పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ (పీసీఈ) ద్రవ్యోల్బణం వార్షిక ప్రాతిపదికన 3.6 శాతానికి చేరింది. ఆగస్టులో ఇది 3.4 శాతంగా ఉంది. మరోవైపు, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడో త్రైమాసికంలో 3.4 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ గణాంకాలు అంచనాలను మించాయి.
దీంతో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత కాలం అధిక స్థాయిలో కొనసాగించవచ్చనే అంచనాలు బలపడుతున్నాయి. డిసెంబర్లో మరోసారి వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయాలు కూడా మార్కెట్లో వినిపిస్తున్నాయి. వడ్డీ ఆదాయం అందించని బంగారం, వెండి వంటి పెట్టుబడులపై ఇటువంటి పరిణామాలు ఒత్తిడి పెంచుతాయి. దీనికి తోడు డాలర్ బలోపేతం కావడం కూడా పసిడి ధరల పతనానికి కారణమవుతోంది.
చమురు ధరల ప్రభావం
మరోవైపు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు మార్కెట్లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల ఇంధన ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీయవచ్చనే ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. సాధారణంగా యుద్ధాలు, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల సమయంలో సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అయితే ఈసారి ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లపై ఆందోళనలు ఆ ప్రభావాన్ని అధిగమిస్తున్నాయి.
మరింత తగ్గుతాయా?
సాంకేతికంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారానికి 3,950-3,970 డాలర్ల స్థాయి కీలక మద్దతుగా ఉంది. 4,000 డాలర్ల స్థాయిని తిరిగి అందుకోవడం పసిడికి కీలకం. వెండికి 48 డాలర్ల వద్ద మద్దతు ఉండగా.. 53 డాలర్ల స్థాయి నిరోధంగా పనిచేయవచ్చు. దేశీయ మార్కెట్లో ఎంసీఎక్స్ బంగారానికి రూ.1,41,500, రూ.1,40,000 స్థాయిలు కీలకం. వెండికి రూ.1,80,000, రూ.1,73,000 వద్ద మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ తదుపరి నిర్ణయాలు రానున్న రోజుల్లో ఈ లోహాల ధరల దిశను నిర్దేశించనున్నాయి.
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దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలను ఈ కింద చూడవచ్చు..