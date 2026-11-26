బుధవారం భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు (గురువారం) ఒక్కసారిగా పరుగులు పెట్టింది. ఈ రోజు 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేటు గరిష్టంగా రూ.2,610 పెరిగింది. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీలలోని పసిడి ధరల్లో గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. వెండి రేటులో మాత్రం ఎలాంటి చలనం లేదు. కొత్త ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ కింద చూడవచ్చు.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, ప్రొద్దుటూరు ప్రాంతాల్లో తులం బంగారం
22 క్యారెట్స్:రూ.1,15,400 - రూ.2400 పెరిగింది
24 క్యారెట్స్:రూ.1,25,890 - రూ.2610 పెరిగింది
చెన్నైలో
22 క్యారెట్స్:రూ.1,15,400 - రూ.2400 పెరిగింది
24 క్యారెట్స్:రూ.1,25,890 - రూ.1310 పెరిగింది
బెంగళూరు, ముంబై ప్రాంతాల్లోతులం బంగారం
22 క్యారెట్స్:రూ.1,15,400 - రూ.2400 పెరిగింది
24 క్యారెట్స్:రూ.1,25,890 - రూ.2610 పెరిగింది
దేశ రాజధాని నగరం దిల్లీలో
22 క్యారెట్స్: రూ.1,15,550 - రూ.2400 పెరిగింది
24 క్యారెట్స్: రూ.1,26,040 - రూ.2610 పెరిగింది
ఢిల్లీలో వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.1,65,000 - ఎలాంటి మార్పు లేదు
హైదరాబాద్లో వెండి ధరలు
కేజీ వెండి రూ.1,65,000 - ఎలాంటి మార్పు లేదు