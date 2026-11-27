దేశంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) డిసెంబరులో మార్కెట్ల అంచనాలకు మించి వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశముందని అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజీ సంస్థ నోమురా అంచనా వేసింది. డిసెంబరు 2–4 తేదీల్లో జరగనున్న ద్రవ్య విధాన కమిటీ (ఎంపీసీ) సమావేశం అనంతరం రెపో రేటును 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 6 శాతానికి చేర్చవచ్చని పేర్కొంది. ఇంతకుముందు 25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపును అంచనా వేసిన నోమురా, ఆహార ధరల పెరుగుదల, కోర్ ద్రవ్యోల్బణం వేగం, ప్రస్తుత ఆర్థిక వృద్ధిని పరిగణనలోకి తీసుకుని తన అంచనాను సవరించింది. ఎంపీసీలో 5–1 ఓట్ల తేడాతో ఈ భారీ పెంపు జరిగేందుకు 60 శాతం, 25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపునకు 40 శాతం అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
ఆహార ధరలే ప్రధాన ఆందోళన
కేంద్ర గణాంకాల శాఖ నవంబరు 12న విడుదల చేసిన అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబరులో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం సెప్టెంబరులోని 5.54 శాతం నుంచి 6.09 శాతానికి చేరింది. ఇది ఆర్బీఐ నిర్దేశించిన 2–6 శాతం లక్ష్య పరిధిని అధిగమించింది. ముఖ్యంగా ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 8.94 శాతంగా (గ్రామీణ 9.09%, పట్టణ 8.68%) నమోదై కుటుంబ బడ్జెట్లపై భారం మోపుతోంది. నవంబరులో తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాల ధరలు భారీగా పెరగడంతో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 6.4 శాతానికి, అక్టోబరు–డిసెంబరు త్రైమాసిక సగటు 6.3 శాతానికి చేరవచ్చని నోమురా భావిస్తోంది.
వృద్ధి, రుణగ్రహీతలపై ప్రభావం
అక్టోబరు సమావేశంలో ఆర్బీఐ రెపో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.50 శాతానికి చేర్చింది. దాంతో పాటు రానున్న వడ్డీరేట్ల పెంపుపట్ల ఆచితూచి వ్యవహరిస్తామనే సంకేతాలిచ్చింది. మరోవైపు జులై–సెప్టెంబరు త్రైమాసిక జీడీపీ వృద్ధి 7.5 శాతానికి మించి ఉండవచ్చని నోమురా అంచనా వేస్తోంది (అధికారిక గణాంకాలు నవంబరు 30న విడుదలవుతాయి). బలమైన వృద్ధి ఆర్బీఐకి వడ్డీ పెంపు వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. ఒకవేళ రెపో రేటు 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగితే బ్యాంకుల నిధుల సమీకరణ వ్యయం పెరిగి గృహ, వాహన, వ్యక్తిగత రుణాల ఈఎంఐలు భారం కానున్నాయి.
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