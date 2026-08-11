భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా డిజిటలైజ్ అవుతున్న తరుణంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) దేశీయ బ్యాంకింగ్ రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దిశానిర్దేశం చేసింది. వాణిజ్య బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు తమ కార్యకలాపాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ సాంకేతికతలను విస్తరించేందుకు సంబంధిత డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలపై తమ వ్యయాన్ని వేగవంతం చేయాలని కేంద్ర బ్యాంకు పిలుపునిచ్చింది.
సాంకేతిక పరివర్తన.. వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం
ప్రస్తుత ఆధునిక బ్యాంకింగ్లో సాంకేతిక వ్యయం అనేది కేవలం ఒక సాధారణ నిర్వహణ ఖర్చు కాదని, అది బ్యాంకుల భవిష్యత్తు మనుగడకు, స్థిరత్వానికి అవసరమైన వ్యూహాత్మక మూలధన పెట్టుబడి అని ఆర్బీఐ స్పష్టం చేసింది. రుణ అర్హతల సమగ్ర విశ్లేషణ (క్రెడిట్ రిస్క్ అసెస్మెంట్), తక్షణ రుణాల మంజూరు, సైబర్ దాడుల ముందస్తు గుర్తింపు, ఆన్లైన్ మోసాల నివారణ, ఖాతాదారులకు అనుగుణమైన సేవలను వేగంగా అందించడంలో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
రెస్పాన్సిబుల్ ఏఐ
సాంకేతికత వాడకం పెరిగే కొద్దీ దానితో పాటు వచ్చే వ్యవస్థాగత సవాళ్లను కూడా బ్యాంకులు సమానంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. జనరేటివ్ ఏఐ సాధనాల వినియోగంలో డేటా ప్రైవసీ (సమాచార గోప్యత), సైబర్ సెక్యూరిటీ లోపాలు తలెత్తకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బిగ్-టెక్ సంస్థలు, థర్డ్-పార్టీ ఫిన్టెక్ ప్లాట్ఫామ్లపై మితిమీరిన ఆధారపడటం వ్యవస్థాగత ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చని ఆర్బీఐ గుర్తుచేసింది. అందుకే బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ విధానాలను అమలు చేస్తూ పారదర్శకమైన అంతర్గత నియంత్రణ చట్రాన్ని రూపొందించుకోవడం అనివార్యం.
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