హైదరాబాద్: నగరంలోని యూఎస్ కాన్సులేట్కు కొత్త కాన్సుల్ జనరల్ నియమితులయ్యారు. దశాబ్దాల దౌత్య, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చిన లారా ఇ.విలియమ్స్ నూతన అమెరికా కాన్సుల్ జనరల్ గా అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. యూఎస్ ఫారిన్ సర్వీస్ లో సీనియర్ సభ్యురాలైన విలియమ్స్ గతంలో యూఎస్ డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ లో డిప్యూటీ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ గా పనిచేశారు.
హైదరాబాద్ లో సేవలందించడం, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో అమెరికా-భారత్ సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానని విలియమ్స్ పేర్కొన్నారు. భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడం, సృజనాత్మకతను ప్రోత్సహించడం, ప్రజల మధ్య సంబంధాలను విస్తరించడంపై తన నిబద్ధతను ఆమె తెలిజేశారు. ప్రభావవంతమైన నాయకత్వానికి ప్రశంసలు పొందిన జెన్నిఫర్ లార్సన్ స్థానంలో విలియమ్స్ వచ్చారు.
విలియమ్స్ ఐరోపా, ఉత్తర ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికాలోని రాయబార కార్యాలయాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. డిజిటల్ విధానం, విశ్లేషణలు, దౌత్య శిక్షణలో చొరవలకు నాయకత్వం వహించారు. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో బీఏ, టెక్నాలజీ, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్ మెంట్ లో మల్టిపుల్ సర్టిఫికేషన్లు పొందారు.