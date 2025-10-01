 దేశపు అ‍త్యంత యువ బిలియనీర్‌.. ఈ చెన్నై కుర్రాడు | Indias youngest billionaire with Rs 21190 crore who is he | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేశపు అ‍త్యంత యువ బిలియనీర్‌.. ఈ చెన్నై కుర్రాడు

Oct 1 2025 3:59 PM | Updated on Oct 1 2025 4:07 PM

Indias youngest billionaire with Rs 21190 crore who is he

పెర్‌ప్లెక్సిటీ ఏఐ (Perplexity AI) సహ వ్యవస్థాపకుడు అరవింద్ శ్రీనివాస్ (Aravind Srinivas) ఎం3ఎం హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ 2025లో (M3M Hurun India Rich List 2025) అతి పిన్న వయస్కుడైన బిలియనీర్‌గా చరిత్ర సృష్టించారు. చెన్నైకి చెందిన 31 ఏళ్ల అరవింద్ శ్రీనివాస్ 21,190 కోట్ల వ్యక్తిగత సంపదతో రిచ్‌ లిస్ట్‌లో అరంగేట్రం చేశారు. డీప్-టెక్, ఏఐ (AI)-ఆధారిత ఆవిష్కరణలలో భారతదేశం ఎంత వేగంగా ఎదుగుతోందన్న దానికి ఇది ప్రతిబింబం.

ప్రపంచ దిగ్గజాలకు పోటీగా ఉన్న ఏఐ-ఆధారిత సెర్చ్ ఇంజిన్ అయిన పెర్‌ప్లెక్సిటీ అరవింద్ శ్రీనివాస్‌కు ప్రపంచస్థాయి ప్రాముఖ్యతను తెచ్చిపెట్టింది. ఆయన్ను దేశపు అత్యంత ఉత్తేజకరమైన కొత్త-యుగ పారిశ్రామికవేత్తలలో ఒకరిగా చేసింది. జెప్టోకు చెందిన కైవల్యా వోహ్రా (22), ఆదిత్ పాలిచా (23) సహా ఇతర యువ పారిశ్రామికవేత్తలతో పాటు ఆయన ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.

భారతదేశంలో ఇప్పుడు 358 మంది బిలియనీర్లు ఉన్నారని నివేదిక చూపిస్తుంది. ఇందులో రికార్డు స్థాయిలో 1,687 మంది 1,000 కోట్ల రూపాయల సంపదను దాటినవారు ఉన్నారు. ఆ 358 మంది బిలియనీర్ల మొత్తం సంపద 167 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. ఇది  భారతదేశ జీడీపీలో దాదాపు సగం. గడిచిన రెండేళ్లలో దేశంలోని ధనవంతులు సగటున రోజుకు 1,991 కోట్ల రూపాయల సంపదను పెంచుకున్నారు. దేశంలో ప్రతి వారం ఒక కొత్త బిలియనీర్‌ తయారవుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ అవికా గోర్ (ఫొటోలు)
photo 2

వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం..గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగిన తిరుమల (ఫొటోలు)
photo 3

ఒంగోలులో ఘనంగా శ్రీ కనకదుర్గ కళార గ్రామోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

దేవీనవరాత్రులు.. దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 5

కత్తిలాంటి హీరోయిన్‌ని పట్టేసిన సుడిగాలి సుధీర్! (ఫొటోలు)

Video

View all
Venkatramiereddy Slams Chandrababu Govt 1
Video_icon

Venkatramiereddy: బాబు హామీలన్నీ పచ్చి అబద్దాలే..
Wife brutally Attack On husband at Borabanda 2
Video_icon

హైదరాబాద్ బోరబండలో దారుణం
Lorry Drivers Protest To Hike Salaries In Mylavaram NTR District 3
Video_icon

కొండపల్లి ఐడీఏ HP గ్యాస్ ట్రక్ యార్డు దగ్గర లారీ డ్రైవర్ల ఆందోళన
Peddireddy Ramachandra Reddy Sensational Comments on Chandrababu 4
Video_icon

చంద్రబాబు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా జగన్ ను విడిచి వెళ్ళేది లేదు
MP Mithun Reddy Strong Counter to Chandrababu Over His Arrest 5
Video_icon

కేవలం పైశాచిక ఆనందం కోసమే YSRCP నేతలపై కేసులు
Advertisement
 