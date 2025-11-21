జీవిత బీమా వెనుక భారీ సంపద రహస్యం

భారతదేశంలో కోట్లాది మంది కుటుంబాలకు జీవిత బీమా (Life Insurance) అంటే గుర్తుకొచ్చే పేరు ఎల్ఐసీ (LIC). పాలసీదారులకు రక్షణ కల్పించడం, వారి జీవితాలకు భద్రతనివ్వడం ఎల్ఐసీ ప్రధాన విధి అయినప్పటికీ కేవలం పాలసీ ప్రీమియంల ద్వారా మాత్రమే ఈ ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం దేశంలోనే అతిపెద్ద ఆర్థిక సంస్థల్లో ఒకటిగా నిలవలేదు. ఎల్ఐసీ భారీగా సంపదను పోగుచేయడానికి, ప్రభుత్వానికి సైతం ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందించడానికి ఉపయోగించే అసలైన వ్యాపార రహస్యం ఏమిటో చూద్దాం.
ఎల్ఐసీకి వచ్చే ఆదాయం ప్రధానంగా రెండు విధాలుగా ఉంటుంది.
పాలసీ ప్రీమియంల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం.. ఇది బీమా పాలసీలను విక్రయించడం ద్వారా సంస్థకు లభించే ప్రాథమిక ఆదాయ వనరు.
పెట్టుబడుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం.. ఇదే ఎల్ఐసీకి అత్యధిక లాభాన్ని, ఆర్థిక శక్తిని అందించే కీలకమైన వ్యాపారం. పాలసీదారుల నుంచి సేకరించిన నిధులను (పాలసీ మెచ్యూరిటీ చెల్లింపుల కోసం ఉంచాల్సినవి) సంస్థ వివిధ లాభదాయక మార్గాల్లో పెట్టుబడి పెడుతుంది.
స్టాక్ మార్కెట్
ఎల్ఐసీ భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఎల్ఐసీ వద్ద ఉన్న భారీ నిధుల్లో చాలా వరకు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అయిన కంపెనీల షేర్లలో దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడి పెడుతుంది. ప్రైవేట్ సంస్థలకు, ప్రభుత్వ సంస్థలకు అవసరమైన మూలధనాన్ని అందిస్తూ ఆయా కంపెనీల్లో వాటాలను కొనుగోలు చేస్తుంది. కంపెనీలు లాభాలు ఆర్జించినప్పుడు ఎల్ఐసీకి డివిడెండ్ల రూపంలో ఆదాయం వస్తుంది. కంపెనీల షేర్ ధరలు పెరిగినప్పుడు ఎల్ఐసీకి ఆయా షేర్లను విక్రయించడం ద్వారా భారీగా పెట్టుబడి లాభాలు లభిస్తాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ ఈ మార్గం అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది.
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు, బాండ్లు
ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (IRDAI) నిబంధనల ప్రకారం, ఎల్ఐసీ తన నిధుల్లో ఎక్కువ భాగాన్ని సురక్షితమైన మార్గాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు, ప్రభుత్వ బాండ్లు అతిపెద్ద మార్గంగా ఉన్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ ద్రవ్య అవసరాల కోసం జారీ చేసే బాండ్లు, ట్రెజరీ బిల్లులను ఎల్ఐసీ కొనుగోలు చేస్తుంది. ఈ పెట్టుబడులు దాదాపు రిస్క్ రహితమైనవి. వీటిపై నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో స్థిరమైన, కచ్చితమైన వడ్డీ ఆదాయం ఉంటుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఒక స్థిరమైన నిధిని అందిస్తుంది.
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం
ఎల్ఐసీ భారీ మొత్తంలో మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల్లో కూడా పెట్టుబడి పెడుతుంది. రోడ్లు, రైల్వేలు, విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, సామాజిక రంగ పథకాలకు ఎల్ఐసీ రుణాలను అందిస్తుంది. కొన్నిసార్లు వాటి బాండ్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా వచ్చే రుణ వడ్డీ ఎల్ఐసీకి స్థిరమైన, సుదీర్ఘ కాల ఆదాయ వనరుగా పనిచేస్తుంది.
రియల్ ఎస్టేట్
ఎల్ఐసీకి దేశవ్యాప్తంగా అనేక రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు, కార్యాలయ భవనాలు, నివాస సముదాయాలు ఉన్నాయి. వీటిని అద్దెకు ఇవ్వడం ద్వారా లేదా కాలక్రమేణా ఆస్తుల విలువ పెరిగినప్పుడు వాటిని విక్రయించడం ద్వారా సంస్థ ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తుంది.
అద్దె ఆదాయం, ఆస్తి విలువ పెరుగుదల ద్వారా ఎల్ఐసీ తన బ్యాలెన్స్ షీట్ను బలోపేతం చేసుకుంటుంది.
ఫండ్ మేనేజ్మెంట్
ఎల్ఐసీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫండ్ మేనేజర్ల్లో ఒకటిగా ఉంది. కోట్లాది మంది పాలసీదారుల నుంచి సేకరించబడిన వేల కోట్ల రూపాయల నిధులను సురక్షితంగా, లాభదాయకంగా నిర్వహించడం ఎల్ఐసీ ప్రధాన వ్యాపారం. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని కాలక్రమేణా అధిక రాబడిని పొందే సామర్థ్యం ఎల్ఐసీ సొంతం.
