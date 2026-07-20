హోమ్ లోన్ కడుతూ అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారా?

సొంత ఇల్లు అనేది సగటు భారతీయుడి జీవితకాల స్వప్నం. అయితే, ప్రస్తుత ఉపాధి అవకాశాలు, మారుతున్న ఆర్థిక సమీకరణాల నేపథ్యంలో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఒకవైపు హోమ్ లోన్ ఈఎంఐలు చెల్లిస్తూనే మరోవైపు ఉద్యోగరీత్యా వేరే ప్రాంతాల్లో అద్దె ఇళ్లలో నివసిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిపై ఆర్థిక భారం పడుతుందనేది నిజమే అయినప్పటికీ, భారత ఆదాయపు పన్ను చట్టాల ప్రకారం ఈ ద్వంద్వ వ్యయాలపై డబుల్ టాక్స్ బ్రేక్ (రెట్టింపు పన్ను మినహాయింపు) పొందే అవకాశం ఉంది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నిబంధనల పరిధిలో దీనికి సంబంధించిన వివరాలు కింద చూద్దాం.
ఒకేసారి రెండు మినహాయింపులు ఎలా సాధ్యం?
పన్ను చెల్లింపుదారులు పాత పన్ను విధానాన్ని ఎంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రెండు ప్రయోజనాలను ఏకకాలంలో క్లెయిమ్ చేయడానికి అర్హులవుతారు. కొత్త పన్ను విధానంలో ఈ మినహాయింపులు వర్తించవు. చట్టబద్ధంగా కింది సెక్షన్ల కింద పన్ను మినహాయింపు పొందవచ్చు.
1. హెచ్ఆర్ఏ (సెక్షన్ 10(13A)): ఉద్యోగి తన జీతంలో భాగంగా పొందే హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్పై తను నివసిస్తున్న ఇంటికి చెల్లించే అద్దె ఆధారంగా పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.
2. హోమ్ లోన్ వడ్డీ (సెక్షన్ 24(b)): సొంత నివాసం కోసం తీసుకున్న గృహ రుణంపై చెల్లించే వార్షిక వడ్డీపై గరిష్టంగా రూ.2,00,000 వరకు పన్ను మినహాయింపు లభిస్తుంది.
3. అసలు చెల్లింపు (సెక్షన్ 80సీ): హోమ్ లోన్ ఈఎంఐలోని అసలు (Principal) భాగంపై గరిష్టంగా రూ.1,50,000 వరకు అదనపు మినహాయింపు పొందవచ్చు.
ఎలాంటి సందర్భాల్లో అర్హత సాధించవచ్చంటే..
వేర్వేరు నగరాల్లో ఉండటం: ఉద్యోగి ఒక నగరంలో (ఉదాహరణకు హైదరాబాద్) హోమ్ లోన్ ద్వారా ఇల్లు కొనుగోలు చేసి ఉద్యోగ రీత్యా మరో నగరంలో (ఉదాహరణకు బెంగళూరు) అద్దెకు ఉంటుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేకుండా రెండింటినీ క్లెయిమ్ చేయవచ్చు.
ఒకే నగరంలో నివాసం: సొంత ఇల్లు, ఆఫీసు ఉన్న నగరం ఒకటే అయినప్పటికీ.. సొంత ఇల్లు ఆఫీసుకు చాలా దూరంగా ఉండటం వల్ల నిత్యం ప్రయాణించడం సాధ్యం కాక ఆఫీస్ దగ్గర అద్దెకు ఉంటున్నట్లయితే ఈ రెండు మినహాయింపులూ వర్తిస్తాయి. అయితే, ఐటీ అధికారుల పరిశీలనలో దీనికి సరైన కారణం, ఆధారాలు చూపించాల్సి ఉంటుంది.
నిర్మాణంలో ఉన్న ఇల్లు: కొనుగోలు చేసిన ఇల్లు ఇంకా నిర్మాణంలో ఉండి, అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నట్లయితే.. హెచ్ఆర్ఏ పూర్తిగా క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. అయితే లోన్ వడ్డీని ఇల్లు పూర్తయ్యాక ఐదు సమాన విడతల్లో మాత్రమే క్లెయిమ్ చేయాలి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
పన్ను లబ్ధి పొందే క్రమంలో పన్ను చెల్లింపుదారులు పక్కా ఆధారాలను కలిగి ఉండాలి. ఐటీ శాఖ నిఘా పెరిగిన నేపథ్యంలో చెల్లుబాటు అయ్యే అద్దె ఒప్పందం, అద్దె రశీదులు ఉండాలి. వార్షిక అద్దె రూ.1 లక్ష దాటితే యజమాని పాన్ నంబర్ సమర్పించడం తప్పనిసరి. అలాగే బ్యాంకు ద్వారా అద్దె చెల్లింపులు జరపడం సురక్షితం. హోమ్ లోన్ వడ్డీ, అసలు వివరాల కోసం రుణదాత (బ్యాంకు) నుంచి పొందిన ఇంట్రెస్ట్ సర్టిఫికెట్ను మీ సంస్థకు సకాలంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
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