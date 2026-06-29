 ఇన్వెస్టర్లకు కొత్త అవకాశాలు.. ఇవిగో కొత్త ఫండ్స్! | HDFC JM Launch New Mutual Fund Offers for Investors | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇన్వెస్టర్లకు కొత్త అవకాశాలు.. ఇవిగో కొత్త ఫండ్స్!

Jun 29 2026 3:05 PM | Updated on Jun 29 2026 3:20 PM

HDFC JM Launch New Mutual Fund Offers for Investors

పెట్టుబడుల్లో వైవిధ్యం కోరుకునే ఇన్వెస్టర్ల కోసం హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, జేఎం ఫైనాన్షియల్ కొత్త మ్యూచువల్ ఫండ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. ఆటో రంగంతో పాటు మల్టీ అసెట్ విభాగంలో పెట్టుబడులకు ఇవి అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి.

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ నిఫ్టీ ఆటో ఇండెక్స్‌ ఫండ్‌: దేశ ఎకానమీకి, తయారీ రంగ వృద్ధికి, ఉపాధి కల్పనకు, ఎగుమతులకు ఆటోమొబైల్‌ పరిశ్రమ దన్నుగా ఉంటోంది. ఆటోమొబైల్, ఆటో విడిభాగాల రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉపయోగపడేలా హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ తాజాగా నిఫ్టీ ఆటో ఇండెక్స్‌ ఫండ్‌ ప్రారంభించింది. ఇది జూలై 3 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో కనీసం రూ. 100 నుంచి ఇన్వెస్ట్‌ చేయొచ్చు.

నిఫ్టీ ఆటో ఇండెక్స్‌ (టీఆర్‌ఐ)లోని దిగ్గజ ప్యాసింజర్‌ వెహికల్స్, ద్విచక్ర వాహనాలు, వాణిజ్య వాహనాలు, ఆటో విడిభాగాల తయారీ సంస్థల స్టాక్స్‌లో ఇది ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తుంది. నిఫ్టీ500 నుంచి ఎంపిక చేసిన 15 స్టాక్స్‌ ఈ సూచీలో ఉంటాయి.

జేఎం మల్టీ అసెట్‌ అలొకేషన్‌ ఫండ్‌: ఆర్థిక సేవల సంస్థ జేఎం ఫైనాన్షియల్‌ అసెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ తాజాగా మల్టీ అసెట్‌ అలొకేషన్‌ ఫండ్‌ని ఆవిష్కరించింది. ఈ న్యూ ఫండ్‌ ఆఫర్‌ జూలై 8న ముగుస్తుంది. ఇది ఈక్విటీలు, ఈక్విటీ సంబంధ సాధనాలు, డెట్‌..మనీ మార్కెట్‌ సెక్యూరిటీలు, పసిడి–వెండి సంబంధ సాధనాలు, ఇతరత్రా ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్‌ కమోడిటీ డెరివేటివ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తుంది. తద్వారా ఒకే ఫండ్‌ ద్వారా పెట్టుబడుల్లో వైవిధ్యాన్ని పాటించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ఫైనల్‌.. ముఖ్య అతిథిగా చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ జర్నీ అంటున్న...నటి రూప శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)

photo 3

హీరోయిన్ లయ ఫ్యామిలీ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 4

#RAPO23 : సందడిగా రామ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

'రాజాసాబ్' బ్యూటీ అమ్మనాన్నని చూశారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
SIT to Produce Constable Baburao in court 1
Video_icon

గాదె సాయికృష్ణ కేసుపై అందరి చూపు.. నేడు హైకోర్టులో విచారణ!
Jordar Sujatha Hot Comments On BIGG BOSS 2
Video_icon

అమ్మో..! బిగ్ బాస్‌పై ఇలాంటి మాటలా? నాగార్జున స్పందిస్తారా?
YSRCP Margani Bharat Mass Warning To TDP Rowdies Over Attack On YSRCP Leaders 3
Video_icon

రాళ్లు విసిరిన వారిపై అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు.. ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టం!
CM Vijay Odarpu Yatra CM Vijay Emotional On Karur Stampede Incident 4
Video_icon

ఓదార్పు యాత్రలో సీఎం విజయ్.. ఏం హామీ ఇచ్చారు?
Jada Sravan Kumar Sensational Comments On Raghurama Krishna Raju 5
Video_icon

బట్టలు ఊడదీసి తరిమికొడతా: Jada Sravan Kumar
Advertisement
 