ముంబై: ఐఫోన్ 17 కోసం తన్నుకున్న కస్టమర్లు(వీడియో)

యాపిల్ ఐఫోన్ 17 సేల్స్ ఈ రోజు (సెప్టెంబర్ 19) నుంచి మొదలయ్యాయి. ఉదయం ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్లోని యాపిల్ స్టోర్లో కొత్త ఐఫోన్ 17 వేరియంట్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఔత్సాహికులు బారులు తీరారు. ఈ సమయంలో ఒకరితో ఒకరు గొడవ పడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో గమనిస్తే.. గుమికూడిన జనంలో యువకులు కొట్టుకోవడం కనిపిస్తుంది. వారిని వారించడానికి పోలీసులు రావడం కూడా కనిపిస్తుంది. ఓ వ్యక్తిని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది బయటకు తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో అతనిపై సెక్యూరిటీ చేయిచేసుకోగా.. అవతలి వ్యక్తికూడా సెక్యూరిటీ సిబ్బందిపై దాడిచేసాడు. సరైన భద్రత లేకపోవడం వల్లనే ఇలాంటి సంఘటన జరిగిందని పలువురు నెటిజన్లు చెబుతున్నారు.
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.
Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi
— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
ఐఫోన్ 17 ధరలు
ఐఫోన్ 17
➤ఐఫోన్ 17 - 256జీబీ: రూ. 82,900
➤ఐఫోన్ 17 - 512జీబీ: రూ.1,02,900
ఐఫోన్ 17 ప్రో & 17 ప్రో మాక్స్
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో 256జీబీ: రూ.1,34,900
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో 512జీబీ: రూ.1,54,900
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో 1టీబీ: రూ.1,74,900
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ 256జీబీ: రూ.1,49,900
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ 512జీబీ: రూ.1,69,900
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ 1టీబీ: రూ.1,89,900
➤ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ 2టీబీ: రూ. 2,29,900
ఐఫోన్ 17 ఎయిర్
➤ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ 256జీబీ: రూ.1,19,900
➤ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ 512జీబీ: రూ.1,39,900
➤ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ 1టీబీ: రూ.1,59,900