 పోస్కోతో ఈబీజీ గ్రూప్‌ ఒప్పందం | EBG Group Signs Agreement With POSCO | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోస్కోతో ఈబీజీ గ్రూప్‌ ఒప్పందం

Jun 30 2026 9:37 AM | Updated on Jun 30 2026 9:39 AM

EBG Group Signs Agreement With POSCO

భారత్‌లో డేవూ గృహోపకరణాల తయారీకి బ్రాండ్‌ లైసెన్సింగ్‌

హైదరాబాద్, బిజినెస్‌ బ్యూరో: భారత్‌లో డేవూ బ్రాండ్‌ ఉత్పత్తుల తయారీకి సంబంధించి దక్షిణ కొరియన్‌ సంస్థ పోస్కో ఇంటర్నేషనల్‌తో బ్రాండ్‌ లైసెన్సింగ్‌ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు డైవర్సిఫైడ్‌ దిగ్గజం ఈబీజీ గ్రూప్‌ వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం భారత్‌లో డేవూ బ్రాండ్‌ ఉపకరణాల అభివృద్ధి, తయారీ, పంపిణీ, మార్కెట్‌ విస్తరణను ఈబీజీ గ్రూప్‌ నిర్వహిస్తుంది.

ఇందుకోసం రాబోయే మూడేళ్లలో సుమారు రూ. 100 కోట్లు ఇన్వెస్ట్‌ చేస్తోంది. తొలి దశలో ఫ్రిజ్‌లు, వాషింగ్‌ మెషిన్లు మొదలైనవాటిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఢిల్లీలో మొదిట ఫ్లాగ్‌íÙప్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ స్టోర్‌ త్వరలో ప్రారంభం కానుండగా, మరో మూడు ఔట్‌లెట్స్‌ సిద్ధమవుతున్నాయి. 2027 నాటికి 100 స్టోర్ల నెట్‌వర్క్‌ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. అలాగే డేవూ వన్‌ పేరిట సమగ్ర స్మార్ట్‌ హోమ్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ని కూడా ప్రవేశపెట్టాలనే యోచన ఉన్నట్లు వివరించింది.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లార్డ్స్ మైదానంలో సందడి చేసిన కోహ్లి-ధావన్ ఫ్యామిలీస్! (ఫోటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో హీరోయిన్ మధుబాల స్పెషల్ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

బాలీవుడ్ భామ ప్రగ్యా కపూర్ బర్త్‌ డే.. తమన్నా సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీ‌వారిని దర్శించుకున్న అనంత్ అంబానీ (ఫోటోలు)
photo 5

రగ్బీ ప్రీమియర్ లీగ్ సీజన్-2 ఫైనల్‌.. ముఖ్య అతిథిగా చిరంజీవి (ఫొటోలు)

Video

View all
High Court Advocate Ponaka Janardhan Reddy SENSATIONAL Comments On Sai Krishna Case 1
Video_icon

కానిస్టేబుళ్ల లొంగుబాటు... నిజమా? నాటకమా? కోర్టులో ఏంజరిగిదంటే
Delivery Boy Attacked By Actor Akhil Raj In Hyderabad Over Wrong Order 2
Video_icon

డెలివరీ బాయ్‌తో హీరోకు ఘర్షణ... వీడియో వైరల్!
Shocking Report On Old Gold In Country 3
Video_icon

బంగారం ధరలు పెరిగినా ఎందుకు అమ్ముతున్నారు?
Big Breaking In Sai Krishna Case 4
Video_icon

Big Question Full : అంతా ప్లాన్ ప్రకారమే నడుస్తోందా ?
Goons Attack On Womens And Children in Car 5
Video_icon

ఘట్‌కేసర్‌లో రెచ్చిపోయిన యువకులు.. వైరల్ వీడియో!
Advertisement
 