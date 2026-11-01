 పండుగ వేళ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధర రూ.2,820! | Commercial LPG Price Hikes to 2820 Third Straight Surge Sparks Inflation | Sakshi
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పండుగ వేళ ఎల్‌పీజీ సిలిండర్‌ ధర రూ.2,820!

Nov 1 2026 11:42 AM | Updated on Nov 1 2026 11:45 AM

Commercial LPG Price Hikes to 2820 Third Straight Surge Sparks Inflation

దేశంలో రాబోయే పండుగల సీజన్‌ వేళ సామాన్యులు, హోటళ్లపై ఆర్థిక భారం మోపుతూ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు మరోసారి ధరల పెంపునకు సిద్ధపడ్డాయి. వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగించే 19 కేజీల ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరను మరో రూ.10 పెంచుతూ నవంబర్ 1 నుంచి కొత్త ధరలను అమల్లోకి తెచ్చాయి. దీంతో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఒక కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ.2,820కి చేరుకుంది.

హ్యాట్రిక్ ధరల పెరుగుదల

వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు వరుసగా మూడో నెల కూడా పెరగడం గమనార్హం. గత సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలతో పాటు తాజాగా నవంబర్‌లోనూ ధరలు పైకి కదలడం వ్యాపార వర్గాలను కలవరపెడుతోంది. అంతర్జాతీయ విపణిలో ముడి చమురు ధరల్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, సౌదీ అరామ్‌కో కాంట్రాక్ట్ ధరల పెరుగుదల, సముద్ర మార్గాల్లో రవాణా రిస్క్ ప్రీమియంలు పెరగడం వంటివే ఈ ధరల సవరణకు ప్రధాన కారణమని ఇంధన రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లపై ప్రభావం

దీపావళి పండుగ వేళ ఈ ధరల పెంపు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, కేటరింగ్, ఇతర చిన్నపాటి వ్యాపారాలపై ప్రభావం చూపనుంది. ఇప్పటికే ఆహార పదార్ధాల ముడిసరుకుల ధరలు పెరిగి సతమతమవుతున్న హోటెల్ విభాగానికి ఈ వాణిజ్య గ్యాస్ ధరల భారం మరింత భారంగా మారనుంది. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో హోటళ్లలో తినే తిండి, టీ-కాఫీలు తదితర సేవలు మరింత ప్రియమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

గృహ వినియోగదారులకు ఊరట

మరోవైపు, గృహ వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగించేలా 14.2 కేజీల సాధారణ దేశీయ (డొమెస్టిక్) ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదని చమురు కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్ ధర రూ.942 వద్దే స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. కోట్లాది కుటుంబాలకు ఇది తాత్కాలిక ఊరటనిచ్చినప్పటికీ కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరల పెరుగుదల పరోక్షంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని ఆర్థికవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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