బంగారం చిన్నబోతోందెందుకో తెలుసా?

ఇటీకాల కాలంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పసిడి ధరలు ఊహించని రీతిలో తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఒకవైపు చరిత్రాత్మక గరిష్టాలను తాకిన బంగారం తాజాగా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాల నేపథ్యంలో వెనకడుగు వేస్తోంది. సాధారణంగా పసిడిని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా భావిస్తారు. అయితే, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వివిధ రకాల స్థూల ఆర్థికాంశాలు, భౌగోళిక రాజకీయ మార్పులు బంగారం మార్కెట్ను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. పసిడి ధరలు తగ్గుదల వెనుక ప్రధానంగా ఉన్న పరిణామాలను విశ్లేషిద్దాం.
అంతర్జాతీయ యుద్ధాలు.. పెట్టుబడి ధోరణులు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పశ్చిమాసియా తదితర ప్రాంతాలలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ యుద్ధాల వేళ సాధారణంగా బంగారం ధరలు ఎగబాకాలి. అయితే, ఈ యుద్ధ వాతావరణం కేవలం పసిడిని మాత్రమే కాకుండా ఇంధన మార్కెట్లను కూడా అస్థిరపరుస్తోంది. కొన్నిసార్లు భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల తీవ్రత పెరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు చూడకుండా ద్రవ్యలభ్యత ఎక్కువగా ఉన్న యూఎస్ డాలర్ లేదా ప్రభుత్వ బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. యుద్ధాల కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లలో లేదా ఇతర అసెట్లలో ఏర్పడే నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి మదుపరులు తమ దగ్గర ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయించి నగదును సమకూర్చుకుంటున్నారు. దీనివల్ల సంక్షోభ సమయాల్లోనూ పసిడి ధరలు తాత్కాలికంగా తగ్గుతున్నాయి.
క్రూడ్ ధరల పెరుగుదల..ద్రవ్యోల్బణ భయాలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు క్రమంగా పెరుగుతుండటం ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతోంది. చమురు ధరల ఊతంతో ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ కోరలు చాచే ప్రమాదముందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి అన్ని రకాల వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరింత పైకి నెడుతుంది. ఈ పరిణామం వల్ల సెంట్రల్ బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడమో లేదా మరింత కఠినమైన ద్రవ్య విధానాన్ని అనుసరించడమో చేస్తాయి. వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ కాలంపాటు గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది. దాంతో బంగారంపై మదుపరుల ఆసక్తి క్రమంగా సన్నగిల్లుతోంది.
కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు తమ ద్రవ్య నిర్వహణలో భాగంగా అప్పుడప్పుడు తమ దగ్గర ఉన్న బంగారు నిల్వలను పునసమీక్షిస్తుంటాయి. తాజాగా కొన్ని దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు తమ ద్రవ్య లభ్యత అవసరాల కోసం లేదా విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్వలను సమతుల్యం చేసుకోవడానికి బంగారం విక్రయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు నివేదిస్తున్నాయి. కేంద్ర బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున పసిడిని కొనుగోలు చేసినప్పుడు ధరలు ఎలా గరిష్ట స్థాయికి వెళ్తాయో, అదేవిధంగా కొన్ని దేశాలు తమ నిల్వలను మార్కెట్లోకి విక్రయించడం లేదా అదనపు కొనుగోళ్లను నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు చేపట్టినప్పుడు అంతర్జాతీయంగా పసిడి ధరలపై అమ్మకాల ఒత్తిడి ఏర్పడుతోంది.
ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (యూఎస్ ఫెడ్) అనుసరిస్తున్న వడ్డీ రేట్ల విధానం అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలను శాసించే అతిపెద్ద అంశాలలో ఒకటి. ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి రాకపోవడం, ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉండటంతో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పట్లో తగ్గించే అవకాశం లేదనే సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. దీనికి తోడు యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ బలపడటం పసిడి పతనానికి మరో ప్రధాన కారణమైంది. వడ్డీలు లేదా డివిడెండ్లు అందించే బాండ్లు, ఫిక్సెడ్ ఇన్కమ్ అసెట్లు ఆకర్షణీయంగా మారడంతో ఎలాంటి స్థిరమైన వార్షిక రాబడి ఇవ్వని పసిడి నుంచి ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని బాండ్ల వైపు మళ్లిస్తున్నారు.
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నిన్నటి మార్కెట్ సెషన్లో ధరల పతనం ఇలా..