 తుఫాన్ బాధితులకు ఎస్‌బీఐ రూ. 5 కోట్ల విరాళం | SBI Donates Rs 5 Crore to Andhra Pradesh Cyclone Arnab Victims relief fund | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తుఫాన్ బాధితులకు ఎస్‌బీఐ రూ. 5 కోట్ల విరాళం

Oct 31 2026 6:58 PM | Updated on Oct 31 2026 7:11 PM

SBI Donates Rs 5 Crore to Andhra Pradesh Cyclone Arnab Victims relief fund

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆర్నబ్‌ తుఫాన్ ప్రభావంతో నష్టపోయిన బాధితులకు సహాయ కార్యక్రమాలు అందించేందుకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) భారీ విరాళాన్ని అందించింది. ఎస్‌బీఐ అమరావతి సర్కిల్ తరఫున రూ.5.01 కోట్ల విరాళాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందించారు. సర్కిల్ పరిధిలోని అధికారులు, ఉద్యోగులు తమ ఒక రోజు వేతనాన్ని ఈ విరాళంగా అందజేశారు.

ఎస్‌బీఐ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అమర రామ్ మోహన్ రావు నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడును ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో కలసి రూ.5.01 కోట్ల చెక్కును అందజేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్‌బీఐ అమరావతి సర్కిల్ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ సుశీల్ కుమార్, జనరల్ మేనేజర్ కుందన్ జ్యోతి, అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ షేక్ షమీమ్ బాను తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అక్క’ వెబ్‌సిరీస్‌ రిలీజ్... ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

40 ఏళ్లు దాటాయి అంటే ఎవరూ నమ్మరేమో! (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్ :‌ నిట్‌లో సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్‌–26 ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Anirudh Kavya Maran Wedding Pre-Wedding Celebrations Begin in Chennai 1
Video_icon

మొదలైన అనిరుధ్-కావ్య పెళ్లి సందడి..
Raptadu Student Incident Accused Hemanth Arrest 2
Video_icon

ప్రేమ పేరుతో బాలికను వేధిస్తున్న ఉన్మాది
Sabarimala Ayyappa Temple Guru Swamy Sri Murali Nambudri Exclusive Interview 3
Video_icon

దీక్షలో తెలిసి తెలిసి ఈ తప్పులు చేయకండి!
2-Year-Old Girl Creates History Karnataka's Swara Shree Hegde Enters India Book of Records 4
Video_icon

రెండేళ్లకే 12 తాళాలను తప్పుల్లేకుండా వాయిస్తున్న చిన్నారి.. వీడియో వైరల్
Supreme Court's Key Orders to EC Over AP Local Body Election Irregularities 5
Video_icon

ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టండి.. ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు..
Advertisement
 