స్థానిక ఎన్నికల్లో నీచానికి ఒడిగడుతున్నారు: పేర్నినాని

మచిలీపట్నం: పోలీస్ జులుంతో నీచానికి ఒడిగడుతున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్నినాని చెప్పారు. ఎవరికీ ఊపిరి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వడం లేదని మండిపడ్డారు. ఏప్రిల్, మే నెలలో ఎందుకు ఎన్నికలు పెట్టలేదని ఆయన నిలదీశారు. శనివారం మచిలీపట్నంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు.
‘‘అరాచకాలు, దుర్మార్గాలతో అన్ని ఎన్నికల్లో గెలవాలని చూస్తున్నారు. తప్పుడు మార్గాల్లో గెలిచి బలంగా ఉన్నామని చూపించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. పైపై మేకప్లు ఎన్నాళ్లు ఉంటాయి? 2029లో ప్రజలు కచ్చితంగా చంద్రబాబు గాలి తీసేయడం ఖాయం. తప్పుడు మార్గాల్లో గెలిచి బలంగా ఉన్నామని చూపించుకునే ప్రయత్నాలు. చంద్రబాబు బుర్ర నిండా కుట్రలే. హైకోర్టు చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి గడ్డి పెట్టింది. గంట ముందే ఏజెంట్ నియామక పత్రాన్ని అందజేస్తే చాలని కోర్టు చెప్పింది.
పోలింగ్ కేంద్రాలను ఆక్రమించుకునేందుకు పోలీసులను మోహరిస్తున్నారా? శ్రీకాకుళం నుంచి బాపట్ల వరకు వ్యవసాయం సర్వనాశనం అయ్యింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఒక చెత్త ప్రభుత్వం. తుపాన్ వస్తుందని వారం ముందే హెచ్చరికలు వచ్చినా పట్టించుకోలేదు. ఇప్పటివరకు విద్యుత్ను పునరుద్ధరించలేదు. తప్పుడు పోకడలతో చంద్రబాబు ఎన్నికలకు వెళ్తున్నారు. చంద్రబాబు ఓటుకు రూ.2 వేలు పంపించారని టీడీపీ నేతలే చెబుతున్నారు.
చిచ్చుపెట్టి చంద్రబాబు ఏం సాధిస్తారు?
వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి కుటుంబంలో చిచ్చుపెట్టి చంద్రబాబు ఏం సాధిస్తారు? అని పేర్ని నాని అన్నారు. ‘‘యలహంక ఆస్తి వైఎస్ జగన్ అత్తగారు డాక్టర్ సుగుణమ్మది. 20 ఏళ్ల క్రితం జగన్ కంపెనీ ఆ స్థలాన్ని లీజుకు తీసుకుంది. కొనుగోలు వివరాలన్నీ డాక్యుమెంట్లో స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఈ నిర్మాణాల బిల్లులు, చార్జీలు కడుతున్నది జగన్ కంపెనీయే. లీజుకు తీసుకున్న స్థలంలో రెండు గెస్ట్ హౌస్లు కట్టారు. అధికారం కోసం ఎన్టీఆర్ ఇంట్లో చంద్రబాబు చిచ్చు పెట్టారు. వైఎస్ జగన్ కుటుంబంలో చిచ్చుపెట్టి చంద్రబాబు ఏం సాధిస్తారు? చంద్రబాబు తన తమ్ముడికి 10 పైసల వాటా అయినా ఇచ్చారా? చంద్రబాబు తన అక్కాచెల్లెళ్లకు ఏమైనా ఆస్తి ఇచ్చారా?’’ అని అన్నారు.