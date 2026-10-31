రాప్తాడు ఘటన.. బాలికపై దాడి చేసింది ఇతడే..

సాక్షి, అనంతపురం జిల్లా: రాప్తాడు హైస్కూల్ ఘటనలో నిందితుడు హేమంత్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ధర్మవరం రైల్వే స్టేషన్లో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.. హేమంత్ను బాలిక గోపిక మేనమామగా అనుమానిస్తున్నారు. టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థి గోపిక ప్రేమకు నిరాకరించడంతో ఉన్మాదిగా మారిన హేమంత్.. ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో విచక్షణరహితంగా దాడి చేశాడు.
ధర్మవరం మండలం నాగలూరికి చెందిన హేమంత్.. తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో కొన్నాళ్లుగా అయ్యవారిపల్లెలో అక్క దగ్గరే నివాసం ఉంటున్నాడు. కొన్నాళ్లుగా ప్రేమ పేరుతో బాలికను ఉన్మాది వేధిస్తున్నాడు. రాప్తాడు ప్రభుత్వం పాఠశాలకు చేరుకున్న ఫోరెన్సిక్ బృందం.. దాడి జరిగిన క్లాస్రూమ్ను పరిశీలించింది. ఫోరెన్సిక్ టీమ్.. రంపం స్వాధీనం చేసుకుంది.
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