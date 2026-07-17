 రూ.5 కోట్లు ఉంటే రిటైర్ అయిపోవచ్చా? | Can Rs 5 Cr Really Buy You Early Retirement Truth Behind FIRE Trend | Sakshi
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రూ.5 కోట్లు ఉంటే రిటైర్ అయిపోవచ్చా?

Jul 17 2026 9:00 AM | Updated on Jul 17 2026 9:00 AM

Can Rs 5 Cr Really Buy You Early Retirement Truth Behind FIRE Trend

నేటి కార్పొరేట్ యుగంలో, ముఖ్యంగా యువ ఉద్యోగుల్లో ‘ఫైర్’ (FIRE - Financial Independence, Retire Early) అనే ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ముప్పై లేదా నలభై ఏళ్లకే కోట్లలో కార్పస్ (ఆర్థిక నిధి) కూడబెట్టి ఉద్యోగానికి గుడ్-బై చెప్పేయాలనేది చాలామంది కల. అయితే ముందస్తు పదవీ విరమణ అనేది కేవలం ఒక నిర్దిష్ట బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదా మ్యాజిక్ నంబర్‌ను చేరుకోవడం మాత్రమే కాదు. ఆ అంకెను వెతుక్కుంటూ వెళ్లే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం వేసుకోవడం తప్పనిసరి.

ఆర్థిక నిధి వెనుక అసలు లెక్కలు

చాలామంది రూ.5 కోట్లు లేదా రూ.10 కోట్లు ఉంటే రిటైర్ అయిపోవచ్చని లెక్కలు వేస్తుంటారు. కానీ భవిష్యత్తులో వచ్చే ద్రవ్యోల్బణం, పెరుగుతున్న వైద్య ఖర్చులను వారు పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ఈ రోజు ఉన్న కోటి రూపాయల విలువ మరో ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత చాలా తగ్గిపోతుంది. అందుకే మీ వార్షిక ఖర్చులకు కనీసం 30-40 రెట్లు ఎక్కువ నిధిని సమకూర్చుకోవడంతో పాటు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ఆ డబ్బు ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించేలా ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలనే స్పష్టత ఉండాలి.

ఉద్యోగం మానేశాక ఏం చేస్తారు?

ఆర్థిక స్వతంత్రత రాగానే ఉద్యోగం వదిలేయడం సులువే. కానీ ఆ తర్వాత సుదీర్ఘమైన రోజులను ఎలా గడుపుతారనేదే ప్రశ్న. కేవలం విరామం కోసం రిటైర్ అయితే కొద్ది రోజులకే తీవ్రమైన ఒంటరితనం, మానసిక అసంతృప్తి ఆవరించే ప్రమాదం ఉంది. మీ అభిరుచులు, సామాజిక సేవ లేదా మీకు నచ్చిన చిన్న వ్యాపారం ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకున్నారా? ముందస్తు పదవీ విరమణ అనేది పని నుంచి పారిపోవడం కాకూడదు. మీకు నచ్చిన పనిని నచ్చినట్లు చేసుకునే స్వేచ్ఛ కావాలి.

ఆరోగ్య బీమా ఉందా?

కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నంత కాలం హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ చూసుకుంటుంది. కానీ ముందస్తు రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాక సొంతంగా నాణ్యమైన ఆరోగ్య బీమా పాలసీ ఉండాలి. వయసు పెరిగే కొద్దీ ప్రీమియంలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి వైద్య ఖర్చుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక అత్యవసర నిధి సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.

ముందస్తు పదవీ విరమణ అనేది కేవలం ఒక ఆర్థిక లక్ష్యం కాదు, అది ఒక సంపూర్ణ జీవనశైలి మార్పు. కేవలం ఒక అంకె వెంట పడకుండా.. మానసిక సన్నద్ధత, సమగ్రమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక, స్పష్టమైన భవిష్యత్ లక్ష్యాలు ఉన్నప్పుడే మీ ‘సెకండ్ ఇన్నింగ్స్’ విజయవంతం అవుతుంది. నిపుణుల సలహాతోనే ఈ దిశగా అడుగులు వేయడం ఉత్తమం.

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