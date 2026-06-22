 మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌: రోజుకు రూ.10 సిప్‌ | Axis Mutual Fund Rozana SIP Start Investing with Rs 10 Per Day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌: రోజుకు రూ.10 సిప్‌

Jun 22 2026 9:53 AM | Updated on Jun 22 2026 10:53 AM

Axis Mutual Fund Rozana SIP Start Investing with Rs 10 Per Day

రోజువారీగా చిన్న మొత్తాల్లో ఇన్వెస్ట్‌ చేసే వీలు కల్పిస్తూ యాక్సిస్‌ మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ ప్రత్యేకంగా ‘రోజానా సిప్‌’ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని కింద సంస్థ వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఒక్కో స్కీములో రోజుకు అత్యంత తక్కువగా రూ.10 నుంచి సిప్‌ విధానంలో పెట్టుబడి పెట్టొచ్చు. కనీసం రెండు స్కీములను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

వీలును బట్టి తర్వాత 10 స్కీముల వరకు వీటిని పెంచుకోవచ్చు. యాక్సిస్‌ మల్టీక్యాప్‌ ఫండ్, స్మాల్‌ క్యాప్‌ ఫండ్, వేల్యూ ఫండ్‌ మొదలైనవి ఇన్వెస్టర్లకు అందుబాటులో ఉంటాయి. మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌లో ఇన్వెస్ట్‌ చేయడాన్ని మదుపరులకు మరింత చేరువ చేసేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని సంస్థ డిజిటల్‌ బిజినెస్‌ హెడ్‌ బొనిఫేస్‌ నొరోన్హా తెలిపారు.

పరిమిత పొదుపు, పెట్టుడులపై అవగాహన లేమి, మార్కెట్‌ హెచ్చుతగ్గులపై భయంలాంటివి ఉండే కొత్త ఇన్వెస్టర్ల సమస్యలను పరిష్కరించేలా దీన్ని రూపొందించినట్లు వివరించారు.

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'సలార్' కాటేరమ్మ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

రవీంద్రభారతిలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : గ్రాండ్ గా ఆరంభమైన TG 20 లీగ్‌...తమన్ స్పెషల్ షో అదుర్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

డిఫరెంట్ పోజుల్లో ‍శ్రుతి హాసన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫాదర్స్ డే స్పెషల్.. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Sensational Facts About Sai Krishna Case 1
Video_icon

పక్క ప్లాన్ చేసి చంపేశారు ... దీనివెనుక చాలా పెద్ద రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు..
Karumuri Venkat Reddy Slams Janasena MLA Pantham Nanaji Comments 2
Video_icon

ఎవడివి రా నువ్వు.. నువ్వెంత నీ బతుకెంత.. పంతం నానాజీపై రెచ్చిపోయిన కారుమూరి
YSRCP RK Roja Serious Comments On Pawan Kalyan 3
Video_icon

సిగ్గులేదా..? కులం పేరు చెప్పి ఆడుకున్నప్పుడు.. నీ బ్రతుకంతా భజన చేయడమే..!
Advocate Rajini Strong Counter To Pawan Kalyan 4
Video_icon

నువ్వు ఎవడివి..? నీతో మాకు పనే లేదు... సాయి కృష్ణ కేసులో ఏం ప్లాన్ చేశావ్?
Why Police Officials Supporting CI Nagaraju 5
Video_icon

పవన్ టార్గెట్ ఎవరు..? సీఐ నాగరాజును ఎందుకు విచారించట్లేదు..?
Advertisement
 