వచ్చే ఏడాది ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2027–28 నేపథ్యంలో దేశీయ క్యాపిటల్ మార్కెట్లలో పన్నుల విధానాన్ని హేతుబద్ధీకరించాలని బ్రోకరేజీ సంస్థల జాతీయ సంఘం ‘అసోసియేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎక్స్ఛేంజెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ (ఏఎన్ఎంఐ) కేంద్రాన్ని కోరింది. ముఖ్యంగా డెలివరీ ఆధారిత ఈక్విటీ లావాదేవీలపై సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ (ఎస్టీటీ)ని పూర్తిగా తొలగించడంతో పాటు, లిస్టెడ్ షేర్లపై దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (ఎల్టీసీజీ) నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఈ మేరకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు ఆరు ప్రధాన సంస్కరణలతో కూడిన సమగ్ర వినతిపత్రాన్ని సమర్పించింది. దేశీయ మార్కెట్లలో రిటైల్, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు ఏఎన్ఎంఐ పేర్కొంది. అయితే, ఇవి ప్రస్తుతం పరిశీలన దశలో ఉన్న సూచనలు మాత్రమేనని, వీటి అమలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోలేదని గుర్తించాలి.
పన్ను భారంపై బ్రోకరేజీ వర్గాల ఆందోళన
ఏఎన్ఎంఐ సమర్పించిన ప్రతిపాదనల్లో డెలివరీ ఈక్విటీలపై ఎస్టీటీ రద్దు అత్యంత కీలకమైనది. ప్రస్తుతం డెలివరీ ఆధారిత షేర్ల కొనుగోలు, విక్రయాలపై లావాదేవీ విలువలో 0.1 శాతం చొప్పున ఇరువైపులా ఎస్టీటీ విధిస్తున్నారు. పెట్టుబడిదారులకు లాభం వచ్చినా, నష్టం వాటిల్లినా ఈ పన్ను చెల్లించక తప్పడం లేదు. 2004లో ఎస్టీటీని ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో ఎల్టీసీజీ మినహాయింపు ఉండేదని, కానీ 2018లో ఎల్టీసీజీని తిరిగి తీసుకురావడమే కాకుండా 2024 జులై 23 నుంచి ఆ పన్ను రేటును 10 శాతం నుంచి 12.5 శాతానికి పెంచారని ఏఎన్ఎంఐ గుర్తుచేసింది.
ప్రస్తుతం ఏడాదిలో రూ.1.25 లక్షలకు మించిన దీర్ఘకాలిక ఈక్విటీ లాభాలపై 12.5 శాతం పన్ను అమలవుతోంది. ఒకే పెట్టుబడిపై లావాదేవీ సమయంలో ఎస్టీటీ, లాభం వచ్చినప్పుడు ఎల్టీసీజీ విధిస్తుండటం వల్ల ఇన్వెస్టర్లపై ద్వంద్వ పన్ను భారం పడుతోందని ఆ సంఘం వాదించింది. 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎస్టీటీ వసూళ్లు రూ.57,522 కోట్లకు చేరాయని పేర్కొంటూ ఈ ఆదాయ ప్రభావాన్ని అంచనా వేసి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరింది. కాగా, ఈ రద్దు డిమాండ్ కేవలం నగదు (క్యాష్) మార్కెట్ డెలివరీ లావాదేవీలకు మాత్రమే పరిమితమని, ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ (ఎఫ్ అండ్ ఓ) వంటి డెరివేటివ్స్ విభాగంలోని ఎస్టీటీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు కోరడం లేదని ఏఎన్ఎంఐ స్పష్టం చేసింది.
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