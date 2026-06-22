 విమాన ఛార్జీలు తగ్గించిన ఎయిర్ ఏషియా ఎక్స్ | AirAsia X Cuts Airfares as Jet Fuel Prices Fall More Ticket Discounts Likely | Sakshi
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విమాన ఛార్జీలు తగ్గించిన ఎయిర్ ఏషియా ఎక్స్

Jun 22 2026 10:28 AM | Updated on Jun 22 2026 10:40 AM

AirAsia X Cuts Airfares as Jet Fuel Prices Fall More Ticket Discounts Likely

మలేషియాకు చెందిన తక్కువ ఖర్చుతో విమాన సర్వీసులు అందించే ఎయిర్‌ఏషియా ఎక్స్‌ (AirAsia X) ప్రయాణికులకు ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. జెట్‌ ఇంధన ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో జూన్‌ 15 నుంచి విమాన టికెట్‌ ఛార్జీలను సుమారు 5 శాతం మేర తగ్గించినట్లు సంస్థ సీఈఓ బో లింగం వెల్లడించారు. ఇంధన ధరల మార్పులను ప్రతి వారం సమీక్షిస్తూ అవసరానికి అనుగుణంగా ఛార్జీలను సవరించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

గత కొద్ది నెలలుగా మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు, ముఖ్యంగా అమెరికా–ఇరాన్‌ ఘర్షణల ప్రభావంతో జెట్‌ ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగి విమానయాన రంగాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి. దీంతో ఎయిర్‌ఏషియా ఎక్స్‌ కొన్ని మార్గాల్లో సర్వీసులను తగ్గించడంతో పాటు ఇంధన సర్‌చార్జీలు విధించి, టికెట్‌ ధరలను కూడా పెంచాల్సి వచ్చింది. ఏప్రిల్‌లో కొన్ని రూట్లలో ఛార్జీలు 30–40 శాతం వరకు పెరిగినట్లు సంస్థ ప్రకటించింది.

అయితే ఇటీవల అమెరికా–ఇరాన్‌ మధ్య తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం కుదరడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో జెట్‌ ఇంధన ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. మార్చి చివర్లో బ్యారెల్‌కు 242 డాలర్ల వరకు ఎగిసిన సింగపూర్‌ జెట్‌ ఫ్యూయల్‌ ధర ప్రస్తుతం సుమారు 112 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఈ పరిణామం విమానయాన సంస్థలకు కొంత ఊరటనిచ్చిందని బో లింగం పేర్కొన్నారు.

ఇంధన వ్యయాల పెరుగుదల కారణంగా ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఎయిర్‌ఏషియా ఎక్స్‌ నష్టాలను నమోదు చేసింది. వ్యయ నియంత్రణ చర్యల్లో భాగంగా కొన్ని నష్టదాయక మార్గాలను నిలిపివేయడం, విమానాల వినియోగాన్ని తగ్గించడం, సరఫరాదారులు, లీజింగ్‌ భాగస్వాములతో ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించడం వంటి చర్యలు చేపట్టింది.

సామర్థ్య పునరుద్ధరణ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న సంస్థ ఆగస్టు నాటికి కార్యకలాపాలను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అలాగే పాత విమానాలను దశలవారీగా విరమించి, ఇంధన సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉన్న కొత్త ఎయిర్‌బస్‌ A321LR విమానాలను వచ్చే ఏడాది నుంచి సేవల్లోకి తీసుకురానుంది. 2027 చివరి నాటికి తొలి ఎయిర్‌బస్‌ A220 జెట్‌లను అందుకోవాలని కూడా సంస్థ భావిస్తోంది. 

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