వైఎస్సార్‌ జయంతి.. కాంగ్రెస్‌ చీఫ్‌ మల్లికార్జున ఖర్గే ట్వీట్‌

సాక్షి, ఢిల్లీ: మహానేత వైఎస్సార్‌ జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాళులర్పించారు. ‘‘వైఎస్సార్‌ తన చివరి శ్వాస వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి కృషి చేశారు. ప్రజలంటే ఎనలేని ప్రేమ కలిగిన నాయకుడు వైఎస్సార్‌. ప్రజలు, కాంగ్రెస్‌కు ఆయన చేసిన కృషి ఎప్పటికీ మరవలేనిది’’ అంటూ ఖర్గే ట్వీట్‌ చేశారు.

ఏపీ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌ 74వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వాడవాడలా వైఎస్సార్‌కు వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు నివాళులర్పించారు. మహానేత జయంతి సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు కేక్‌ కట్ చేసి.. మహానేత సేవలను స్మరించుకున్నారు.

A compassionate leader of the people, he steered the development and welfare of Andhra Pradesh till his last breath.

Our homage to Former Chief Minister of Andhra Pradesh, Y. S. Rajasekhara Reddy on his birth anniversary.

