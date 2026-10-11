 ఆటోను తప్పించబోయి లోయలోకి దూసుకెళ్లిన లారీ.. విషాదం! | Bhakarapet Ghat Lorry Accident Tirupati Andhra Pradesh | Sakshi
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ఆటోను తప్పించబోయి లోయలోకి దూసుకెళ్లిన లారీ.. విషాదం!

Oct 11 2026 10:34 PM | Updated on Oct 11 2026 10:34 PM

Bhakarapet Ghat Lorry Accident Tirupati Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్‌: తిరుపతి జిల్లాలోని భాకరాపేట ఘాట్‌ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పీలేరు నుంచి తిరుపతి వైపు వెళ్తున్న ఓ లారీ మార్గమధ్యంలో అదుపుతప్పి లోయలో పడిపోయింది. ఘాట్‌ రోడ్డులో వెళ్తుండగా ఎదురుగా వచ్చిన ఆటోను తప్పించబోయిన డ్రైవర్‌ లారీపై నియంత్రణ కోల్పోయాడు. దీంతో వాహనం అదుపుతప్పి బోల్తాపడి లోయలో పడింది.

ఈ ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్‌ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న సహాయక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని లారీలో చిక్కుకున్న డ్రైవర్‌ను బయటకు తీశారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం తిరుపతిలోని రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

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