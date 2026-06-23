 ప్రజలతో మమేకమైన వైఎస్ జగన్‌ (ఫొటోలు) | YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos | Sakshi
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ప్రజలతో మమేకమైన వైఎస్ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Jun 23 2026 9:12 PM | Updated on Jun 23 2026 9:37 PM

YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos1
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వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైస్ జగన్ మంగళవారం పులివెందులలో ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. సాయంత్రం పులివెందులకు చేరుకున్న ఆయన భాకరాపురంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించి అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణులు, వివిధ వర్గాల ప్రజలు, బాధితులను కలిసి వారి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు.

YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos2
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క్యాంపు కార్యాలయానికి భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన కార్యకర్తలు, నాయకులు, మహిళలు, యువత, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, అభిమానులను వైయస్ జగన్ ఆప్యాయంగా పలకరించారు.

YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos3
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తెలిసిన ప్రతి కార్యకర్తను పేరు పేరునా పలకరిస్తూ వారి కష్టసుఖాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos4
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టీడీపీ నేతల వేధింపులు, ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న బాధితుల సమస్యలను విని వారికి ధైర్యం చెప్పారు.

YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos5
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ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా పార్టీ అండగా ఉంటుందని, తాను అండగా నిలుస్తానని భరోసా కల్పించారు.

YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos6
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos7
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos8
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos9
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos10
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos11
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos12
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos13
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos14
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos15
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos16
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos17
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos18
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos19
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos20
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos21
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos22
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos23
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YS Jagan Visited Pulivendula to Meet YSRCP Activists Photos24
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# Tag
YS Jagan Mohan Reddy visited Pulivendula YSRCP Photos
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