 సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు) | FIFA World Cup 2026 Kicks Off Today With Mexico vs South Africa Opener In Mexico City, Photos Gallery Inside | Sakshi
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సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు)

Jun 11 2026 8:09 AM | Updated on Jun 11 2026 8:55 AM

FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament1
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మెక్సికో సిటీ: ప్రపంచంలోనే అత్యంత జనాదరణ కలిగిన ఈవెంట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ ఫుట్‌బాల్‌ టోర్నమెంట్‌కు నేడు తెరలేవనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల 30 నిమిషాలకు మెక్సికో సిటీలో ఆతిథ్య మెక్సికో, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య గ్రూప్‌ ‘ఎ’ మ్యాచ్‌తో ఈ మెగా టోర్నీ మొదలవుతుంది.

FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament2
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23వ ప్రపంచకప్‌ టోర్నీలో తొలిసారి 48 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. 1998 నుంచి 2022 వరకు ప్రపంచకప్‌ టోర్నీల్లో 32 జట్లు పోటీపడ్డాయి. అంతేకాకుండా తొలిసారి మూడు దేశాలు (అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా) కలిసి టోర్నీని నిర్వహిస్తున్నాయి.

FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament3
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అమెరికాలో 11 వేదికల్లో... మెక్సికోలో 3 వేదికల్లో... కెనడాలో 2 వేదికల్లో మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి.

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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament15
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament16
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament17
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament20
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament23
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament24
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament25
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament26
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament27
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament28
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament29
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament30
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FIFA World Cup 2026 : Ahead of the 2026 World Cup Football Tournament31
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FIFA World Cup 2026 Football photo gallery viral photo Sakshi Photos
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