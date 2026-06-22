రవీంద్రభారతిలో అలరించిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన (ఫొటోలు)

శ్రీలంక ఆతిథ్యమిచ్చిన అనాధికారిక ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్ విజేతగా భారత్-ఎ జట్టు నిలిచింది.
చెపాక్ వేదికగా అఫ్గానిస్తాన్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో 9 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది.
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ముక్కోణపు వన్డే సిరీస్లో భాగంగా శ్రీలంక-ఏతో జరుగుతున్న ఫైనల్ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగుతున్నాడు
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Jun 22 2026 8:29 AM | Updated on Jun 22 2026 9:49 AM
హైదరాబాద్ : రవీంద్రభారతిలో నృత్యమాల నాట్యకళా సొసైటీ వారి డ్యాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ ఫెస్ట్లో చిన్నారులు నృత్యాలతో అబ్బురపర్చారు.
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