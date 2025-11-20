 విశాఖ : కన్నుల పండుగగా అనంత పద్మనాభుని దీపోత్సవం (ఫొటోలు) | Huge Devotees Participated At Deepotsavam In Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam, Photos Gallery Inside | Sakshi
విశాఖ : కన్నుల పండుగగా అనంత పద్మనాభుని దీపోత్సవం (ఫొటోలు)

Nov 20 2025 9:13 AM | Updated on Nov 20 2025 10:18 AM

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam
1/16

పద్మనాభం: గిరి పరిసరాలన్నీ చిమ్మ చీకట్లో వెలుగు దివ్వెల కాంతికి నూతన శోభను సంతరించుకున్నాయి. దేవ దేవుడైన అనంత పద్మనాభుని నామస్మరణతో పరిసరాలు మార్మోగాయి. పోటెత్తిన జనంతో పద్మనాభుని గిరి భక్త జన సాగరంగా మారింది. వేల దీప కాంతులు ఆధ్యాత్మిక సుగంధాలను వెదజల్లగా భక్తులు పులకాంకితులయ్యారు.

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam2
2/16

ఇది పద్మనాభంలో బుధవారం సాయంత్రం నిర్వహించిన అనంత పద్మనాభుని దీపోత్సవ వైభవం.

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam3
3/16

కొండపైకి రోడ్డు వేయడంతో అనంత పద్మనాభుని దర్శించుకోవడానికి జనం అధిక సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు.

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam4
4/16

సాయంత్రం 5.30 గంటలకు గిరిపై జేగంట మోగగానే ఒక్క సారిగా భక్తులు 1,278 మెట్లకు ఇరువైపులా తైల దీపాలు వెలిగించారు. తైల దీపాలంకరణతో అనంత పద్మనాభుని గిరికి సిందూర తోరణాలు అద్దినట్టు సుందర దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది.

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam5
5/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam6
6/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam7
7/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam8
8/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam9
9/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam10
10/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam11
11/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam12
12/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam13
13/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam14
14/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam15
15/16

Deepotsavam at Sri Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam16
16/16

# Tag
Festival Celebration Anantha Padmanabha Swamy Temple Visakhapatnam koti deepotsavam devotional photo gallery
