సాక్షి, హైదరాబాద్: బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ పాలన తీరుతెన్నులను ఎండగట్టారు. పలు నీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో కాంగ్రెస్ తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిందని ఆరోపించారు. సమైక్య పాలకుల కంటే రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కువ ద్రోహం చేస్తున్నారన్నారని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పాలమూరుకు వలసలను కాంగ్రెస్ గిప్ట్గా ఇచ్చిందన్నారు. ఏపీ చేస్తున్న నీటి దోపిడీని అడ్డుకోవడంలో కాంగ్రెస్ విఫలమైందన్నారు. పాలమూరు జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేయడంలో తాము కీలక పాత్ర పోషించామని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. తాము అధికారంలో ఉన్న సమయంలో పాలమూరులో ఎనిమిది లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టకు సాగునీరు అందించామని, దీంతో ఒకప్పుడు వలసల జిల్లాగా పేరుగాంచిన ఆ ప్రాంతానికి ఇప్పుడు ఇతర జిల్లాల నుంచి తిరిగి వలసలు వచ్చాయని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ప్రతిష్టాత్మక పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టును అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్ నేతలు అప్పట్లో కోర్టుల్లో కేసులు వేశారని ఆయన ఆరోపించారు. నదీజలాల పంపిణీలో తెలంగాణకు తొలి నుంచి తీవ్ర అన్యాయం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీయేనని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఉమ్మడి పాలనలో కాంగ్రెస్ నాయకుల నిర్లక్ష్యం వల్లే పాలమూరు జిల్లా కరువు కోరల్లో చిక్కుకుందని విమర్శించారు. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టాక, రాజోలీబండా డైవర్షన్ స్కీమ్ కింద జరిగిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి తుమ్మిళ్ల ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆర్డీఎస్ను కాపాడారని ఆయన కొనియాడారు. నల్గొండకు ఫ్లోరైడ్ సమస్యలను తెచ్చింది కూడా వారేనని ధ్వజమెత్తారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కృష్ణా జలాలను తరలిపోతున్నా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మౌనం వహించడంపై కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో ఎక్కడా లేని 'క్రాప్ హాలిడే' సమస్య తెలంగాణ రైతులకు ఎందుకు వచ్చిందని ఆయన నిలదీశారు. ఆంధ్రా పాలకుల కంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే తెలంగాణ ప్రయోజనాలకు ఎక్కువ నష్టం చేస్తోందని, నల్గొండ మంత్రులు కూడా ఈ విషయంలో ఏం చేస్తున్నారని కేటీఆర్ ఘాటుగా ప్రశ్నించారు.