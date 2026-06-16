 ఉజ్జయిని మహాంకాళి బోనాల తేదీ ప్రకటన | State government announces Bonalu dates. | Sakshi
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ఉజ్జయిని మహాంకాళి బోనాల తేదీ ప్రకటన

Jun 16 2026 12:53 PM | Updated on Jun 16 2026 1:01 PM

State government announces Bonalu dates.

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహాంకాళి బోనాల షెడ్యూల్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జులై 19 న మహంకాళి అమ్మవారి ఘటోత్సవం, ఆగస్టు2న బోనాలు, ఆగస్టు3న రంగం కార్యక్రమం ఉండనున్నట్లు తెలిపింది. ఆషాఢ మాసంలో జరిగే బోనాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. బోనాల సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి లక్షలాది భక్తుల రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వస్తారు.

ఈ ఉత్సవాలను రెండు రోజుల పాటు ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో, అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్వహిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించే  "రంగం" (భవిష్యవాణి) కార్యక్రమం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది. ఒక పచ్చి మట్టి కుండపై నిలబడి మాతంగి (స్వర్ణలత) అమ్మవారు పూని భవిష్యత్తులో జరగబోయే పరిణామాలను, వర్షాల గురించి, ప్రజల క్షేమం గురించి భవిష్యవాణి చెప్తారు. దీనిని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.

# Tag
Hyderabad
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