 HCUలో గంజాయి కలకలం.. | HCU Cannabis Case, Eagle Team Arrests Alleged Drug Peddler Supplying Students, Check Out More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

HCUలో గంజాయి కలకలం..

Aug 12 2026 10:51 AM | Updated on Aug 12 2026 11:30 AM

Eagle Team Arrests Ganja Peddler in HCU Supplied Students

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ (HCU)లో గంజాయి వ్యవహారం కలకలం రేపింది. గతంలో యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు గంజాయి సరఫరా చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఓ పెడ్లర్‌ను ఈగల్ టీమ్ అదుపులోకి తీసుకుంది. కొంతకాలంగా పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లు సమాచారం.

కాగా, వర్సిటీలో విద్యార్థులకు గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న నెట్‌వర్క్‌పై నిఘా పెట్టిన ఈగల్ టీమ్.. పెడ్లర్‌ కదలికలపై సమాచారం సేకరించి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడిని విచారించి గంజాయి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చాడు? HCUలో ఎవరెవరికి సరఫరా చేశాడు? అతడి వెనుక మరెవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

యూనివర్సిటీ పరిసరాల్లో మాదకద్రవ్యాల సరఫరాపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన నేపథ్యంలో ఈ అరెస్ట్ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇప్పటికే విద్యాసంస్థల్లో డ్రగ్స్ వినియోగం, సరఫరాను అరికట్టేందుకు చర్యలు ముమ్మరం చేస్తున్న ఈగల్ టీమ్.. ఈ కేసులో మరికొందరిని కూడా గుర్తించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రష్యన్ సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న శ్రియ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రకృతి ఒడిలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ యోగా (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఎయిడ్స్‌పై అవగాహన భారీ ర్యాలీ (ఫోటోలు)
photo 4

ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

బోనాలు స్పెషల్.. ఫ్యామిలీతో 'బేబి' వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Tanuja Rani Strong Reaction on Panchadarla Mining 1
Video_icon

మంత్రి సహకారంతో పంచదర్లలో అక్రమ మైనింగ్.. ఆ మంత్రి పేరు...
CM Vijay Passes Resolution Against Delimitation Bill 2
Video_icon

మహిళా రిజర్వేషన్ కు జై.. డీలిమిటేషన్ కు నో! విజయ్ సర్కార్ కీలక తీర్మానం
Tata Sons Chairman N Chandrasekaran Resigns 3
Video_icon

టాటా సన్స్ ఛైర్మన్ పదవికి చంద్రశేఖరన్ రాజీనామా
ముంబైలో ఘోర విషాదం.. ఐదుగురు మృతి 4
Video_icon

ముంబైలో ఘోర విషాదం.. ఐదుగురు మృతి
EC reaction On Prakash Raj Vote Deletion Video 5
Video_icon

ప్రకాశ్ రాజ్ ఓటు గల్లంతు ఆరోపణలపై EC రియాక్షన్

Advertisement
 