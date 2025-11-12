 ప్రీమియా అకాడమీకి స్టూడెంట్‌ లీడర్‌షిప్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డు | Premia Academy Earns National Recognition for Student Leadership Excellence | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రీమియా అకాడమీకి స్టూడెంట్‌ లీడర్‌షిప్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డు

Nov 12 2025 3:14 PM | Updated on Nov 12 2025 3:24 PM

Premia Academy Earns National Recognition for Student Leadership Excellence

హైదరాబాద్,  నవంబర్ 12 : హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ పాఠశాల ప్రీమియా అకాడమీ, ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ ఇండియా స్కూల్ ర్యాంకింగ్స్ 2025–26లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

విద్యార్థి నాయకత్వం & నైపుణ్య అభివృద్ధి” విభాగంలో భారతదేశంలో 4వ స్థానాన్ని, తెలంగాణ  హైదరాబాద్ రెండింటిలోనూ 3వ స్థానాన్ని సాధించింది. దేశంలో అత్యంత సమగ్రమైన పాఠశాల మూల్యాంకనంగా పరిగణించే ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్‌లు, 14 పారామితులను పరిగణనలోకి  తీసుకొని ఈ ర్యాంకింగ్‌లను అందిస్తుంది.

ఈ అవార్డు గొప్ప మనస్సులను మాత్రమే కాకుండా, దయగల హృదయాలను, ప్రగతిశీల ఆలోచనాపరులను నిర్మించాలనే  ప్రీమియా  లక్ష్యానికి నిదర్శనమని వ్యవస్థాపకురాలు & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిందూరి రెడ్డి అన్నారు. ఈ ర్యాంకింగ్ తమకు  గర్వకారణమన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు)
photo 2

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 4

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 5

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold Medal Winner Athlete Divya Bollareddy 1
Video_icon

క్రీడా కీర్తి కిరీటం
BJP Victory in Bihar‪ Assembly Elections 2
Video_icon

విజయం వైపు దూసుకుపోతున్న ఎన్డీయే కూటమి
Congress Lead In Jubilee Hills Election Results 3
Video_icon

రెండో రౌండ్ లో కాంగ్రెస్ 189 ఓట్ల ఆధిక్యం
NDA Crosses The Magic Figure In Bihar Election Results 2025 4
Video_icon

మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి దూసుకుపోతున్న NDA
Watch Live Bihar Elections Result 5
Video_icon

Watch Live: బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు
Advertisement
 