 కేసీఆర్‌కు సిట్‌ సెకండ్‌ నోటీసు! | Phone Tapping Case: SIT Second Notice TO KCR Full Details Here | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేసీఆర్‌కు సిట్‌ సెకండ్‌ నోటీసు!

Jan 30 2026 8:14 AM | Updated on Jan 30 2026 8:14 AM

Phone Tapping Case: SIT Second Notice TO KCR Full Details Here

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావుకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం మరోసారి నోటీసు ఇవ్వనుంది. ఇవాళ విచారణకు తాను హాజరు కాలేనంటూ ఆయన చేసిన విజ్ఞప్తిని సిట్‌ పరిగణనలోకి తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో ఇవాళే మళ్లీ నోటీసులు ఇవ్వొచ్చని తెలుస్తోంది. 

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో తమ ఎదుట విచారణకు హాజరుకావాలంటూ కేసీఆర్‌కు సిట్‌ గురువారం నోటీసులు ఇచ్చింది. వయసురిత్యా పీఎస్‌కే రావాల్సిన అవసరం లేదని.. నగర పరిధిలోనే ఎక్కడైనా తామే వచ్చి విచారణ జరుపుతామని మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఈ మేరకు  నందినగర్‌లోని నివాసానికి వెళ్లి ఆయన సిబ్బందికి నోటీసులు అందజేసింది. 

అయితే.. మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నామినేషన్ల హడావిడి నేపథ్యంలో ఇవాళ్టి విచారణకు తాను హాజరు కాలేనని కేసీఆర్‌ ఓ లేఖ ద్వారా సిట్‌కు బదులిచ్చారు. విచారణకు తాను సహకరిస్తానని.. కానీ ఫాంహౌజ్‌లోనే తనను విచారణ జరపాలని సిట్‌ను ఆయన ఓ లేఖలో కోరారు. 

ఈ నేపథ్యంలో ఆయన విజ్ఞప్తిపై న్యాయసలహా తీసుకుని ముందుకు వెళ్లాలని హైదరాబాద్‌ సీపీ సజ్జనార్‌ నేతృత్వంలోని సిట్‌ బృందం భావిస్తోంది. వీలైతే ఇవాళ సెకండ్‌ నోటీసులు ఇచ్చి.. రేపే విచారణ జరపొచ్చని తెలుస్తోంది. మరికొద్ది గంటల్లో దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేగంపేటలో ఆకట్టుకుంటున్న వింగ్స్‌ ఇండియా ప్రదర్శన (ఫొటోలు)
photo 2

రెచ్చిపోయిన ఆర్సీబీ బౌలర్లు.. ఫైనల్లో RCB ..(ఫొటోలు)
photo 3

రంగస్థలం బ్యూటీ పూజిత పొన్నాడ లేటేస్ట్ పిక్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ సావిత్రి బేబీ బంప్‌ స్టిల్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

మేడారం మహా సంబరం.. పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational New Video Of Victim In Janasena MLA Arava Sreedhar Case 1
Video_icon

దమ్ముంటే మొత్తం ఆడియో పెట్టండి.. బాధితురాలి మరో సంచలన వీడియో
Ambati Rambabu Straight Question To Pawan Kalyan 2
Video_icon

మీ పాపం పండింది.. ఒక్క మాటలో ఇచ్చిపడేసిన అంబటి
Karumuru Venkat Reddy Sensational Comments Chandrababu 3
Video_icon

75 ఏళ్ల వయస్సులో.. పంది కొవ్వు వాసన చూశావా! మనిషి పుట్టుక పుట్టినోడు ఎవ్వడూ..
Special Debate On No Animal Fat In Tirupati Laddu CBI Sensational Report 4
Video_icon

కేటుగాళ్లు లడ్డూలా దొరికేశారు..
Arava Sridhar Alleging Blackmail And Harassment 5
Video_icon

అరవ శ్రీధర్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్
Advertisement
 