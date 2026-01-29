 ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సంచలనం.. కేసీఆర్‌కు నోటీసులు! | Phone Tapping Case SIT Notices to KCR | Sakshi
ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో సంచలనం.. కేసీఆర్‌కు నోటీసులు!

Jan 29 2026 12:10 PM | Updated on Jan 29 2026 12:25 PM

Phone Tapping Case SIT Notices to KCR

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌కు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్‌) నోటీసులు జారీ చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ సాయంత్రంలోగా ఎర్రవెల్లిలోని ఫామ్‌హౌజ్‌ వెళ్లి ఆయనకు సిట్‌ అధికారులు స్వయంగా నోటీసులు అందించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ఇప్పటిదాకా నోటీసులు అందుకున్నవాళ్లు.. దర్యాప్తు కార్యాలయం జూబ్లీహిల్స్‌ పీఎస్‌లో విచారణకు హాజరైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే.. వయసురిత్యా కేసీఆర్‌ను ఫామ్‌హౌజ్‌లోనే విచారించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వీలైతే రేపే ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కేసీఆర్‌ను సిట్‌ ప్రశ్నించనుందని తెలుస్తోంది.

ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో తొలి దశలో బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో పని చేసిన పోలీస్‌ అధికారులను, కేసీఆర్‌ పేషీలో పని చేసిన ఉన్నతాధికారులను సిట్‌ ప్రశ్నించింది. వీళ్లిచ్చిన స్టేట్‌మెంట్లతో రెండో దఫా విచారణలో.. వరుసగా రాజకీయ నేతలను సిట్‌ విచారణ జరుపుతోంది. బీఆర్‌ఎస్‌ కీలక నేతలు హరీష్‌రావు, కేటీఆర్‌, మాజీ ఎంపీ సంతోష్‌రావు, బీఆర్‌ఎస్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేసింది. 

అయితే ఇదొక లొట్ట పీసు కేసు అని, పాలన వైఫల్యాల నుంచి  ప్రజలను డైవర్ట్‌ చేసేందుకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆడుతున్న డ్రామాగా బీఆర్‌ఎస్‌ అభివర్ణిస్తోంది. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్‌ నోటీసుల అంశంపై ఆ పార్టీ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

