 15 ఏళ్లుగా నరకం అనుభవిస్తున్నాం.. మా గోడు వినండి.. | Hyderabad woman takes off mangalsutra in emotional Supreme Court plea | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

15 ఏళ్లుగా నరకం అనుభవిస్తున్నాం.. మా గోడు వినండి..

Jul 14 2026 12:31 PM | Updated on Jul 14 2026 12:40 PM

Hyderabad woman takes off mangalsutra in emotional Supreme Court plea

సుప్రీంకోర్టులో హైదరాబాద్‌ మహిళ కన్నీటిపర్యంతం

ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సీజేఐ 

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టులో ఓ మహిళా పిటిషనర్‌ కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. 15 ఏళ్లుగా తమ కుటుంబం తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతోందని, ఒక్కసారి తమ గోడు వినాలని హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ మహిళ... ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ను వేడుకున్నారు. అవసరమైతే ఆన్‌లైన్‌లో విచారణకు హాజరుకావాలని, అనవసరంగా ప్రయాణ ఖర్చులు భరించవద్దని సీజేఐ సూచించారు. 

తన కేసుకు సంబంధించి స్వయంగా వాదనలు వినిపించేందుకు హైదరాబా ద్‌ నుంచి వచ్చిన సదరు మహిళ సోమవారం ఉదయం మెన్షన్‌ సమయంలో మాట్లాడుతూ... ‘పదిహేనేళ్లుగా మేం జీవచ్ఛవాల్లా బతుకుతున్నాం. మా కుటుంబాలు పూర్తిగా నాశనమయ్యాయి. పిల్లలకు కనీసం తిండిపెట్టలేని, చదువు చెప్పించలేని దీనస్థితిలో ఉన్నాం. నా బాధ మీ మనసుకు చేరాలనే ఇక్కడికి వచ్చాను. ఒక మహిళకు మంగళసూత్రం కంటే మరేదీ ఎక్కువ కాదు.. ఇప్పుడు నా మెడలో ఏముందో చూడండి’ అంటూ తన మంగళసూత్రం తీస్తూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.  

ఆన్‌లైన్‌లో హాజరుకండి: సహారా ఆస్తుల విక్రయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఈ కేసులో మహిళ ఆవేదనకు స్పందించిన జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ ఆమెకు సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ‘మీరు సుప్రీంకోర్టుకు రావడానికి ప్రయాణ ఖర్చులు వృథా చేసుకోవద్దు. ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్‌లైన్‌లో హాజరుకండి. 

మీ వాదనలు ఎంతసేపైనా వింటాం. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాతే నిర్ణయం ఉంటుంది’ అని సీజేఐ చెప్పారు. సీజేఐ సూచనను మహిళ సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తన జీవితం కంటే ఏదీ ముఖ్యం కాదని, తదుపరి విచారణకు కూడా తాను స్వయంగా వస్తానని పట్టుబట్టారు. దీంతో వచ్చే వారం ఈ కేసు కోసం ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సీజేఐ ప్రకటించారు. ఆ రోజు బోర్డు జాబితాలో ఈ కేసును మొదటి వరసలో ఉంచుతామని, ప్రత్యేక ధర్మాసనమే కేసును విచారిస్తుందని చెప్పారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' సినిమా వేడుక... ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కల్వకుంట్ల కవిత (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీకాంత్ 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

చిన్నప్పుడు మహేశ్, పవన్ కల్యాణ్ తో అలా...ఇప్పుడు ఇలా! (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీ : కొండ కోనల్లో అద్భుతమైన ఆలయం శనివారం మాత్రమే తెరుస్తారు! ఎక్కడో తెలుసా (ఫొటోలు)
photo 5

సైలెంట్ గా బాయ్ ఫ్రెండ్‌తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న నటి బ్రిగిడా సాగా (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Fires On Police Over Action 1
Video_icon

బారికేడ్లు పెట్టి పోలీసులు ఓవర్ యాక్షన్ ఇచ్చిపడేసిన బొత్స
YS Jagan Mass Entry 2
Video_icon

YS జగన్ రాయల్ ఎంట్రీ.. బాబు,పవన్ కు దడపుట్టాల్సిందే
Emotional Scene At Jagan Tour Vishakapatnam 3
Video_icon

సముద్రంలో గల్లంతైన తన తండ్రి ఫొటోకు ముద్దు పెడుతున్న పసివాడు
YS Jagan Assurance To Boat Tragedy Victims Families In Visakha 4
Video_icon

కాన్వాయ్ ఆపి మరీ వినతి పత్రాలు అందుకున్న జగన్
Lu Lu Mall Incident in Kukatpally 5
Video_icon

లులు మాల్ లో గన్ కలకలం.. భయపడ్డ పబ్లిక్
Advertisement
 