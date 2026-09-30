2, 3, 4 తేదీల్లో నగరంలో ఫౌంటెన్ పెన్క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రదర్శనలు
డిజిటల్ యుగంలో చేతిరాత ప్రాధాన్యం క్రమంగా కనుమరుగవుతున్న నేపథ్యంలో ఫౌంటెన్ పెన్నుల పట్ల అమితాసక్తి ఉన్న కొందరు దానికి పూర్వవైభవం తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ‘హైదరాబాద్ పెన్ షో’ పేరిట హైదరాబాద్ ఫౌంటెన్ పెన్ క్లబ్ (Hyderabad Fountain Pen Club) ఆధ్వర్యంలో లక్డీకాపూల్లోని ఎఫ్టీసీసీఐ భవనం వేదికగా అక్టోబర్ 2, 3, 4వ తేదీల్లో ప్రదర్శన కొనసాగనుంది.
క్లబ్ సభ్యుడు శ్రేయస్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులలో ఫౌంటెన్ పెన్నుల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి 200 ప్రత్యేక స్టూడెంట్ కిట్లను రూపొందించి, ప్రదర్శనలో అతి తక్కువ ధరకే అందించనున్నామని తెలిపారు. దాదాపు 26 ప్రముఖ పెన్నుల తయారీ సంస్థలు ఇందులో పాల్గొంటున్నాయని, వీటిలో కొన్ని అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు ఉండటం విశేషమని పేర్కొన్నారు.
ఈ మూడు రోజులపాటు పెన్నుల నిర్వహణ, కాలిగ్రఫీ తదితర అంశాలపై వర్క్షాప్లు కూడా ఉంటాయన్నారు. ఈ ప్రదర్శనకు రోజులో కేవలం కొన్ని గంటల పాటు మాత్రమే ప్రత్యేక ప్రవేశం ఉంటుంది, మిగిలిన సమయమంతా సాధారణ ప్రజలందరికీ ప్రవేశం పూర్తిగా ఉచితంగా ఉంటుంది.
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సిల్వర్ పాస్:
శని, ఆదివారాల్లో మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు పెన్ షోలోని అన్ని ఉమ్మడి ప్రాంతాలకు ప్రవేశం.
గోల్డ్ పాస్ (రూ.500):
మూడు రోజుల పాటు పెన్ షోలోని అన్ని సాధారణ ప్రాంతాలకు ప్రవేశం.
ప్రదర్శన వేళలు: శుక్రవారం, మధ్యాహ్నం 2 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు, శనివారం మరియు ఆదివారం, ఉదయం 10 నుండి రాత్రి 8 వరకు.
• హెచ్పిఎస్ స్పెషల్ గూడీ బ్యాగ్
• ఏదైనా కొనుగోలుపై రీడీమ్ చేసుకోవడానికి ₹300 క్రెడిట్.
ప్లాటినమ్ పాస్: (రూ. 1000):
మూడు రోజుల పాటు పెన్ షోలోని అన్ని సాధారణ ప్రదేశాలకు ప్రవేశం. షో వేళలు: శుక్రవారం, మధ్యాహ్నం 2 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు, శనివారం మరియు ఆదివారం, ఉదయం 10 నుండి రాత్రి 8 వరకు.
• హెచ్పిఎస్ స్పెషల్ గూడీ బ్యాగ్
• ఏదైనా కొనుగోలుపై రీడీమ్ చేసుకోవడానికి ₹500 క్రెడిట్
• పెన్ షోకు ప్రత్యేక ప్రవేశ సమయాలు: శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు, శనివారం మరియు ఆదివారం ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు.
• వర్క్షాప్లకు ప్లాటినం డిస్కౌంట్
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వీఐపీ పాస్ (రూ. 4000):
మూడు రోజుల పాటు పెన్ షోలోని అన్ని సాధారణ ప్రదేశాలకు ప్రవేశం. షో వేళలు: శుక్రవారం, మధ్యాహ్నం 2 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు, శనివారం మరియు ఆదివారం, ఉదయం 10 నుండి రాత్రి 8 వరకు.
• ప్రీమియం HPS గూడీ బ్యాగ్
• ఏదైనా కొనుగోలుపై రీడీమ్ చేసుకోవడానికి ₹2,000 క్రెడిట్
• పెన్ షోకు ప్రత్యేక ప్రవేశ సమయాలు: శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 2 నుండి సాయంత్రం 6 వరకు, శనివారం మరియు ఆదివారం ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు.
• వర్క్షాప్లకు VIP డిస్కౌంట్
• విక్రేతలు మరియు FP కమ్యూనిటీతో ప్రత్యేక నెట్వర్కింగ్ డిన్నర్కు ప్రవేశం.