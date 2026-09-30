 వీరమాచినేని రామకృష్ణపై క్రిమినల్‌ కేసు | Case Registered Against Veeramachineni Ramakrishna | Sakshi
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వీరమాచినేని రామకృష్ణపై క్రిమినల్‌ కేసు

Sep 30 2026 10:28 AM | Updated on Sep 30 2026 11:20 AM

Case Registered Against Veeramachineni Ramakrishna

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రాయదుర్గం పోలీస్‌స్టేషన్‌లో వీరమాచినేని రామకృష్ణపై క్రిమినల్‌ కేసు నమోదైంది. రామకృష్ణ డైట్‌ పాటించి అస్వస్థతకు గురైనట్లు ఓ వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేశారు. వీరమాచినేని సోషల్‌ మీడియా వీడియోలు చూసి చికిత్స కోసం సాయికృష్ణ వెళ్లారు. టైప్‌-1 డయాబెటిస్‌ తగ్గిస్తానని డైట్‌ చెప్పారన్న బాధితుడు.. ఇన్సులిన్‌ వాడకుండా తన డైట్‌ పాటించాలని సూచించారని.. అయితే, డైట్‌ తీసుకున్న రెండు రోజుల్లోనే తీవ్ర అనార్యోగానికి గురైనట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

చికిత్స పేరుతో రూ.26 వేలు తీసుకున్నట్లు బాధితుడు ఫిర్యాదు చేశాడు. చికిత్సా సలహాలు, డైట్‌ విధానంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన సాయికృష్ణ.. 2018 నుంచి టైప్‌-1 డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్నాడు. నిర్మల్‌ జిల్లాకు చెందిన లా విద్యార్థి సాయికృష్ణ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

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