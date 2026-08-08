సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలో ఆది, సోమ (ఆగస్ట్ 9, 10) తేదీల్లో జరగనున్న బోనాల ఉత్సవాలు సందర్భంగా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నట్లు హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెల్లడించారు. లాల్ దర్వాజా బోనాలు, దర్బార్ మైసమ్మ బోనాలు- కార్వాన్, మహంకాళి ఆలయం- అంబర్పేట్, కట్ట మైసమ్మ - పోచమ్మ ఆలయం- చిలకలగూడ బోనాల సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నారు. వాహనదారులు గమనించాలని పోలీసులు సూచించారు.
మళ్లింపులు ఇలా..
పాతబస్తీ మహంకాళి లాల్ దర్వాజా బోనాలు- మళ్లింపు సమయాలు
ఆగస్టు 9: ఉదయం 6 గంటల గంటల నుండి ఊరేగింపు ముగిసే వరకు
ఆగస్టు 10: ఉదయం 09 గంటల నుండి ఊరేగింపు ముగిసే వరకు.
ప్రధాన ట్రాఫిక్ మళ్లింపు పాయింట్లు:
👉ఇంజిన్ బౌలి, ఫలక్నుమా వైపు నుండి ఆలియాబాద్ వైపు వచ్చే వాహనాలను అనుమతించరు. వీటిని కొత్త షంషేర్గంజ్ 'T' జంక్షన్ వద్ద గోశాల, తాడ్బన్ లేదా గోశాల మిస్రీగంజ్, ఖిల్వత్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉మహబూబ్నగర్ (MBNR) ఎక్స్ రోడ్ నుండి ఆలియాబాద్ వైపు వచ్చే వాహనాలను ఇంజిన్ బౌలి వద్ద జహానుమా, గోశాల, తాడ్బన్ లేదా ఖిల్వత్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉నాగుల్ చింతా, సుధా టాకీస్ నుండి లాల్ దర్వాజా దేవాలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను నెహ్రూ మోడ్ వద్ద సుధా టాకీస్, గౌలీపురా మీదుగా మళ్లిస్తారు.
👉గౌలీపురా నుండి లాల్ దర్వాజా మోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను సుధా టాకీస్ వద్ద హరిబౌలి మీదుగా మీర్చౌక్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉పాంచ్ మొహల్లా (చార్మినార్) నుండి నాగుల్ చింతా వైపు వచ్చే వాహనాలను హరిబౌలి, వోల్గా హోటల్ మరియు మిస్రీగంజ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉రాజన్న బౌలి నుండి లాల్ దర్వాజా దేవాలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం (బాబా బార్) లేన్ వద్ద రామస్వామి గంజ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉కందికల్ గేట్ నుండి లాల్ దర్వాజా ఆలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను OP ఛత్రినాక పిఎస్ "Y" జంక్షన్ వద్ద గౌలీపురా వైపు మళ్లిస్తారు.
👉బాలా గంజ్ నుండి లాల్ దర్వాజా ఆలయం వైపు వచ్చే వాహనాలను లక్ష్మీదేవి పాన్ షాప్ వద్ద నెహ్రూ స్టాచ్యూ నాగుల్ చింతా జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉ఉప్పుగూడ, ఛత్రినాక నుండి గౌలీపురా మీదుగా వచ్చే వాహనాలను మహమ్మద్ షుకూర్ మసీదు వైపు అనుమతించరు. వీటిని బాలరాజ్ జ్యువెలర్స్ గౌలీపురా ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద మొఘల్పురా పోలీస్ స్టేషన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉కందికల్ గేట్ ఫ్లైఓవర్ నుండి ఛత్రినాక OP కి వచ్చే వాహనాలను వీఎన్ రెడ్డి కమాన్, ఉప్పుగూడ జెండా వైపు మళ్లిస్తారు.
👉పాత చంద్రాయణగుట్ట నుండి ఛత్రినాక వైపు వచ్చే భారీ వాహనాలను అనుమతించరు. వీటిని సంతోష్ నగర్, చంద్రాయణగుట్ట వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 ఫతే దర్వాజా నుండి హిమ్మత్పురా ఎక్స్ రోడ్స్/రాజేష్ మెడికల్ హాల్ వైపు వచ్చే వాహనాలను వోల్గా హోటల్ "T" జంక్షన్ వద్ద ఖిల్వత్ రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 గౌలీపురా నుండి సుధా థియేటర్ వైపు వచ్చే వాహనాలను మహమ్మద్ షుకూర్ మసీదు వద్ద వోల్టా హోటల్, మొఘల్పురా, ఎతేబార్ చౌక్ మీదుగా మీర్చౌక్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉ఛత్రినాక OP నుండి గౌలీపురా వైపు వచ్చే వాహనాలను గాంధీ విగ్రహం వద్ద శ్రీరామ్నగర్ కాలనీ, సీఐబీ క్వార్టర్స్, సుల్తాన్ షాహీ, లలితాబాగ్ మరియు మొఘల్పురా వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 మీర్ కా దైరా, మొఘల్పురా నుండి హరిబౌలి "X" రోడ్స్ వైపు వచ్చే వాహనాలను మొఘల్పురా వాటర్ ట్యాంక్ ప్రాంతం వైపు మళ్లిస్తారు.
👉అస్రా హాస్పిటల్ మరియు మొఘల్పురా వాటర్ ట్యాంక్ నుండి చార్మినార్ మెయిన్ రోడ్డు వైపు వచ్చే వాహనాలను బీబీ బజార్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 భవానీ నగర్, మీర్ జుమ్లా తలాబ్ నుండి చార్మినార్ వైపు వచ్చే వాహనాలను బీబీ బజార్ ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద అలీజా కోట్లా (మీర్ ఆలం మండి రోడ్) వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 అలీజా కోట్లా, మొఘల్పురా నుండి సర్దార్ మహల్ రోడ్డు మీదుగా చార్మినార్ వైపు వచ్చే వాహనాలను చౌక్ మైదాన్ ఖాన్ వద్ద హఫీజ్ డాంకా మసీదు/అర్మాన్ హోటల్ మీదుగా మళ్లిస్తారు.
👉 యాకుత్పురా నుండి గుల్జార్ హౌస్ వైపు వచ్చే వాహనాలను ఎతేబార్ చౌక్ వద్ద మీర్ ఆలం మండి మరియు అలీజా కోట్లా రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 పురానీ హవేలీ నుండి ఛత్తా బజార్ మీదుగా టిప్పు ఖానా మసీదు వైపు వచ్చే వాహనాలను లక్కడ్కోట్ "X" రోడ్స్ వద్ద ఏపీఏటీ జంక్షన్లు లేదా దారుల్ షిఫా వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 చాదర్ఘాట్, నూర్ ఖాన్ బజార్, S.J రోటరీ, శివాజీ బ్రిడ్జ్ నుండి సాలార్జంగ్ మ్యూజియం రోడ్డు వైపు వచ్చే వాహనాలను ఎస్జే రోటరీ వద్ద పురానీ హవేలీ రోడ్డు, శివాజీ బ్రిడ్జ్ మరియు చాదర్ఘాట్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 ఖిల్వత్ రోడ్ లేదా మూసాబౌలి రోడ్ నుండి లాడ్ బజార్ వైపు వచ్చే వాహనాలను మోతీగల్లీ "T" జంక్షన్ వద్ద ఖిల్వత్ ప్లే గ్రౌండ్ లేదా మూసాబౌలి వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 బండికే అడ్డా, ఘాన్సీ బజార్ నుండి గుల్జార్ హౌస్ వైపు వచ్చే వాహనాలను మిట్టే-కే-షేర్ (షేర్-యే-బతూల్ కమాన్) వద్ద ఘాన్సీ బజార్ మరియు చేలాపురా వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 ఘాన్సీ బజార్, చేలాపురా నుండి చక్రం అడ్డా వైపు వచ్చే వాహనాలను ఘాన్సీ బజార్ వద్ద చేలాపురా వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 పురానాపూల్, గుడ్విల్ హోటల్ మరియు మూసాబౌలి నుండి మూసీ నది వెంట ఉన్న హైకోర్టు గేట్ నంబర్-1 మీదుగా నయాపూల్ వైపు వచ్చే వాహనాలను ముస్లింజంగ్ బ్రిడ్జ్ వద్ద భూలక్ష్మి ఆలయం - బేగం బజార్ - ఛత్రీ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 గౌలీగూడ, సిద్దియంబర్ బజార్ నుండి నయాపూల్ వైపు వచ్చే వాహనాలను అఫ్జల్గంజ్ వద్ద ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రి వెనుక రోడ్డు మీదుగా ముస్లింజంగ్ బ్రిడ్జ్ లేదా శివాజీ బ్రిడ్జ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 మదీనా ఎక్స్ రోడ్స్ నుండి ఇంజిన్ బౌలి వరకు (గుల్జార్ హౌస్ - చార్మినార్, చార్మినార్ బస్ టెర్మినల్, హిమ్మత్పురా, నాగుల్ చింతా, ఆలియాబాద్ మీదుగా) ప్రధాన రహదారి బోనాల ఊరేగింపు పూర్తయ్యే వరకు అన్ని రకాల వాహనాల రాకపోకలకు పూర్తిగా మూసివేయబడుతుంది.
సందర్శకులకు పార్కింగ్ స్థలాలు:
👉ఆలియాబాద్ వైపు నుండి వచ్చే భక్తులు: శాలిబండ పోస్టాఫీసు ఎదురుగా ఉన్న దేవి ప్లైవుడ్ మెయిన్ రోడ్డుపై సింగిల్ లైన్లో లేదా అల్కా థియేటర్ ఖాళీ స్థలంలో వాహనాలను పార్క్ చేయాలి.
👉హరిబౌలి, గౌలీపురా వైపు నుండి వచ్చే భక్తులు: ఆర్యవైశ్య మందిరం (సుధా థియేటర్ సందు ఎదురుగా), అల్కా థియేటర్ ఖాళీ స్థలం, VDP స్కూల్ మైదానం లేదా మిత్రా స్పోర్ట్స్ క్లబ్లో పార్కింగ్ చేయాలి.
👉 పాత పీఎస్ ఛత్రినాక వైపు నుండి వచ్చే భక్తులు: లక్ష్మీనగర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో లేదా పత్తర్ కీ దర్గా సమీపంలోని ఫూల్బాగ్ చమన్ గ్రౌండ్లో పార్క్ చేయాలి.
👉 మూసాబౌలి & మీర్చౌక్ వైపు నుండి వచ్చే భక్తులు: చార్మినార్ బస్ టెర్మినల్లో పార్క్ చేయాలి.
👉 ఊరేగింపు వాహనాలు: ఢిల్లీ గేట్ వద్ద సింగిల్ లైన్ పార్కింగ్ చేసుకోవాలి.
👉తెలంగాణ, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు చార్మినార్, ఫలక్నుమా, నయాపూల్ వైపు అనుమతించబడవు. ఇవి పాత CBS, అఫ్జల్గంజ్, దారుల్ షిఫా ఎక్స్ రోడ్స్, ఛత్రినాక, ఇంజిన్ బౌలి వద్ద నిలిపివేయబడి, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో నడుస్తాయి.
దర్బార్ మైసమ్మ బోనాల ఉత్సవాలు- మళ్లింపు మార్గాలు:
(8వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల నుండి 10వ తేదీ ఉదయం వరకు)
👉పురానాపూల్ జంక్షన్ నుండి జియాగూడ రోడ్డు మీదుగా 2J బస్ స్టాప్ వైపు వెళ్లే RTC బస్సులు మరియు నాలుగు చక్రాల వాహనాలను పురానాపూల్ జంక్షన్ వద్ద మళ్లిస్తారు.
👉పురానాపూల్ జంక్షన్ నుండి టప్పాచబుత్రా T జంక్షన్ మీదుగా దర్బార్ మైసమ్మ ఆలయం వైపు వెళ్లే సాధారణ వాహనాలను మెస్కో కాలేజ్ వద్ద 'వీ ది స్కూల్' మీదుగా జియాగూడ రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
👉టప్పాచబుత్రా నుండి దర్బార్ మైసమ్మ ఆలయం వైపు వెళ్లే వాహనాలను టప్పాచబుత్రా T జంక్షన్ వద్ద జిర్రా రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
👉యాదవ్ భవన్ నుండి కార్వాన్ రోడ్డు మీదుగా దర్బార్ మైసమ్మ ఆలయం వైపు వెళ్లే వాహనాలను ముర్గి చౌక్, తల్లాగడ్డ జంక్షన్ వద్ద మళ్లిస్తారు.
👉మొఘల్ కా నాలా నుండి దర్బార్ మైసమ్మ ఆలయం మీదుగా పురానాపూల్ జంక్షన్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను నెహ్రూ స్కూల్ వద్ద 2J బస్ స్టాప్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 మొఘల్ కా నాలా నుండి జియాగూడ రోడ్డు మీదుగా పురానాపూల్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సులు మరియు నాలుగు చక్రాల వాహనాలను 2J బస్ స్టాప్ వద్ద 100 ఫిట్ రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 ఆసిఫ్ నగర్ నుండి టప్పాచబుత్రా T జంక్షన్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఏనుగు ఊరేగింపు హనుమాన్ ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నప్పుడు రాయల్ సీ హోటల్, జిర్రా రోడ్డు వద్ద మళ్లిస్తారు.
పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు:
ప్రభుత్వ ప్రాథమిక మరియు ఉన్నత పాఠశాల మైదానం, కార్వాన్
తోలి మసీదు (ప్రభుత్వ పాఠశాల ఎదురుగా), కార్వాన్
జగత్ సింగ్ ప్రైవేట్ స్థలం (ద్విచక్ర వాహనాల కోసం)
మహంకాళి ఆలయం- అంబర్పేట్ వద్ద ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు:
(9వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి 10వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు)
👉ఉప్పల్ నుంచి చాదర్ఘాట్, ఎంజీబీఎస్ వైపు వెళ్లే జిల్లా బస్సులు, సిటీ బస్సులు, భారీ వాహనాలతో సహా అన్ని రకాల వాహనాలను అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ మీదుగా అనుమతిస్తారు.
👉చాదర్ఘాట్, ఎంజీబీఎస్ నుంచి వచ్చే జిల్లా, సిటీ బస్సులు, డీసీఎంలు భారీ వాహనాలన్నీ అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ పైనుండి వెళ్తాయి.
👉రామంతాపూర్ వైపు నుండి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఉన్న ఎడమ బైలేన్ గుండా గాంధీ విగ్రహం వైపు వెళ్లి, ఎడమ మలుపు తీసుకుని అంబర్పేట్ జీహెచ్ఎంసీ మైదానంలో వాహనాలను పార్క్ చేయాలి.
👉రామంతాపూర్ నుండి ఆలీ కేఫ్ లేదా రోడ్ నెం. 06 వైపు వెళ్లే సాధారణ వాహనాలను అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద ఉన్న గాంధీ విగ్రహం ఎడమ బైలేన్ వద్ద మళ్లించి ఎస్ఏఆర్సీపీఎల్ గేట్ ద్వారా ప్రవేశించి సల్దానా గేట్ నుండి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
👉తిలక్నగర్, ఎన్సీసీ నుంచి రామంతాపూర్, ఉప్పల్ వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ, సిటీ బస్సులు, భారీ వాహనాలను రోడ్ నెం. 6 జంక్షన్ వద్ద గోల్నాక వైపు మళ్లించి, గోల్నాక చిల్లా వద్ద యు-టర్న్ తీసుకుని అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ మీదుగా పంపిస్తారు.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు:
👉అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉంటే, ఉప్పల్ నుండి అంబర్పేట్ T జంక్షన్, ఆలీ కేఫ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను రాయల్ జ్యూస్ కార్నర్ - మల్లికార్జున నగర్ డీడీ కాలనీ - సిండికేట్ బ్యాంక్ - శివం రోడ్ - తిలక్నగర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉సల్దానా గేట్ వద్ద రద్దీగా ఉంటే, ఉప్పల్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఆలీ కేఫ్ వద్ద హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ - నాగోల్ రోడ్డు వైపు మళ్లిస్తారు.
👉నింబోలిఅడ్డా నుండి ఉప్పల్ వైపు వెళ్లే సాధారణ వాహనాలను గోల్నాక జిందా తిలిస్మాత్, ఆలీ కేఫ్, సల్దానా గేట్, సీపీఎల్ అంబర్పేట్, గాంధీ విగ్రహం మీదుగా మళ్లిస్తారు.
కట్ట మైసమ్మ - పోచమ్మ ఆలయం, చిలకలగూడ వద్ద ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు:
(9, 10 తేదీలలో ఉదయం 5 గంటల నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు)
👉సీతాఫల్మండి జంక్షన్ నుండి చిలకలగూడ ఎక్స్ రోడ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను నామలగుండు - వారసిగూడ ఎక్స్ రోడ్, సీతాఫల్మండి T జంక్షన్, ఓయూ సిటీ రోడ్ - తార్నాక ఎక్స్ రోడ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
👉 అల్లుగడ్డ బావి, సికింద్రాబాద్ నుండి చిలకలగూడ ఎక్స్ రోడ్ మీదుగా సీతాఫల్మండి వైపు వెళ్లే వాహనాలను పద్మారావు నగర్ T జంక్షన్ వైపు మళ్లిస్తారు.