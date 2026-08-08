సాంకేతిక సవాళ్లకు ధీటుగా ఆధునిక పోలీసింగ్‌

హైదరాబాద్: ‘లక్ష్యం చారిటబుల్ సొసైటీ’ ఆధ్వర్యంలో "పోలీస్ వ్యవస్థ ఆధునీకీకరణ, శాంతిభద్రతలు, సైబర్ నేరాలు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, ఎదురవుతున్న నూతన సవాళ్లు" అనే అంశంపై జాతీయ స్థాయి పోలీస్ సెమినార్ శనివారం జరిగింది. టీజీఐసీసీసీ భవన పరిధిలోని మిని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన ఈ సదస్సు విజయవంతంగా ముగింది. హర్యానా మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ అధ్యక్షత వహించి సెమినార్ను ప్రారంభించారు. లక్ష్యం చారిటబుల్ సొసైటీ ఛైర్మన్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ ఈ జాతీయ సెమినార్ కన్వీనర్గా వ్యవహరించారు.
సాంప్రదాయక నేర విచారణ, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ పద్ధతులు ప్రస్తుత కాలపు అవసరాలకు మాత్రమే సరిపోవని, నేరాలు భౌగోళిక సరిహద్దులను దాటి సాంకేతికత ఆధారంగా సంక్లిష్టంగా మారాయని వక్తలు స్పష్టం చేశారు. సైబర్ నేరాలు, వ్యవస్థీకృత నేరాలు, ఆర్థిక మోసాలు, కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత నేరాలు, డ్రోన్ల దుర్వినియోగం, డీప్ఫేక్స్ మరియు క్లిష్టమైన మౌలిక సదుపాయాలపై సైబర్ దాడులు ప్రధాన సవాళ్లుగా పరిణమించాయని పేర్కొన్నారు.
సైబర్ నేరాలు భౌగోళిక పరిమితులు లేకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా కొద్ది నిమిషాల్లోనే జరగవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మోసాలు, యూపీఐ (UPI) స్కామ్లు, ఫిషింగ్ దాడులు, డిజిటల్ అరెస్ట్లు, ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్, ఆన్లైన్ పెట్టుబడి మోసాలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయని.. వీటి నిరోధానికి ప్రత్యేక సైబర్ పరిజ్ఞానం, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ సామర్థ్యాలు, అంతర్జాతీయ, జాతీయ స్థాయి సమన్వయం అత్యంత అవసరమని చర్చించారు.
ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, నేరాల ముందస్తు అంచనా (Predictive Analytics), స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ మరియు వేగవంతమైన అత్యవసర స్పందనకు AI ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. అయితే నేరస్థులు AIని ఉపయోగించి డీప్ఫేక్ వీడియోలు, వాయిస్ క్లోనింగ్, ఆటోమేటెడ్ ఫిషింగ్ దాడులు, నకిలీ గుర్తింపులను సృష్టిస్తున్నారని, కాబట్టి AI వినియోగంలో నైతిక ప్రమాణాలు, పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం పాటించడం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేశారు.
డ్రోన్లు నిఘా, విపత్తు నిర్వహణ, ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ మరియు శోధన-రక్షణ చర్యలకు సమర్థవంతంగా తోడ్పడతాయని, అదే సమయంలో సరిహద్దుల గుండా మత్తుపదార్థాలు, ఆయుధాల అక్రమ రవాణా మరియు అనధికారిక నిఘా వంటి నేరాలకు ఇవి దుర్వినియోగం అవుతున్నాయని వివరించారు. దీనికోసం యాంటీ-డ్రోన్ (Anti-drone) సామర్థ్యాలను మరియు నియంత్రణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
క్రిప్టోకరెన్సీ, షెల్ కంపెనీలు, మనీ లాండరింగ్ మరియు ఆన్లైన్ పెట్టుబడి మోసాలు పెరిగినందున ఫోరెన్సిక్ అకౌంటెంట్లు, బ్యాంకులు మరియు సైబర్ నిపుణుల సమన్వయం అవసరమని తెలిపారు. నేర విచారణలో మొబైల్ ఫోన్లు, సీసీటీవీ, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి డిజిటల్ ఆధారాల సేకరణ, భద్రత, ఫోరెన్సిక్ పరిశోధన అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ఎంతటి ఆధునిక సాంకేతికత ఉన్నప్పటికీ, ప్రజల విశ్వాసం, సహకారం మరియు భాగస్వామ్యమే పటిష్టమైన చట్ట అమలుకు ప్రధాన పునాది అని స్పష్టం చేశారు. మహిళలు, పిల్లల భద్రత, పారదర్శకత, మరియు బాధితుల పట్ల సున్నితమైన స్పందన పోలీసు వ్యవస్థ పట్ల నమ్మకాన్ని పెంచుతాయన్నారు. పోలీస్ సిబ్బందికి సైబర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఫోరెన్సిక్స్, AI, లీడర్షిప్ మరియు ఒత్తిడి నిర్వహణలో నిరంతర శిక్షణ ఇవ్వాలని, భవిష్యత్తు పోలీసింగ్ నేరం జరిగిన తర్వాత స్పందించేలా కాకుండా నేరాన్ని ముందే ఊహించి నిరోధించే విధానంలో ఉండాలని తీర్మానించారు. ఈ సెమినార్లో పలువురు ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, చట్ట సభల ప్రతినిధులు, న్యాయ కోవిదులు పాల్గొన్నారు.