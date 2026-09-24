‘బిట్స్ పిలానీలో డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ డే 2026’

హైదరాబాద్: బిట్స్ పిలానీ, పుణెలోని డిఫెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ (డీఐఏటీ) సహకారంతో హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ‘డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీ డే 2026’ నిర్వహించింది. డీఆర్డీఓ, 20 ప్రముఖ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ సంస్థలు, ప్రభుత్వ, వ్యూహాత్మక రంగ సంస్థల సీనియర్ ప్రతినిధులు, విద్యావేత్తలు, పరిశోధకులు, సాంకేతిక ఆవిష్కర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దేశీయ రక్షణ సాంకేతికతల అభివృద్ధి, అమలును వేగవంతం చేయడానికి సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడం ముఖ్య ఉద్దేశం.
“మిషన్-రెడీ డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ ఆవిష్కరణ కోసం విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమల మధ్య వారధి” అనే థీమ్ కింద నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం, అత్యాధునిక పరిశోధనను దేశీయ సాంకేతికతలుగా, అమలు చేయగల సామర్థ్యాలుగా, జాతీయ భద్రతకు సిద్ధమైన పరిష్కారాలుగా మార్చడంపై దృష్టి సారించింది.
డీఆర్డీఓ మాజీ చైర్మన్ డా.జి.సతీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బిట్స్ పిలానీ, డీఐఏటీలు ట్రాన్స్లేషనల్ రిసెర్చ్లో ముఖ్య భాగస్వాములుగా ఎదగగలవని, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’, ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ లక్ష్యాలకు పూరకంగా నిలుస్తాయని అన్నారు. వికసిత్ భారత్ దిశగా సమర్థవంతమైన సాంకేతిక రోడ్మ్యాప్ అభివృద్ధికి బలమైన విద్యాసంస్థ–పరిశ్రమ భాగస్వామ్యం అవసరమని పిలుపునిచ్చారు.
బిట్స్ పిలానీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొ.వి. రామ్గోపాల్రావు, జాతీయ పరిశోధన, ఆవిష్కరణను జాతీయ సామర్థ్యంగా మార్చడంలో విద్యాసంస్థ–పరిశ్రమ సహకారం కీలకమని, స్థిరత్వం, స్వావలంబన కలిగిన రక్షణ, ఏరోస్పేస్ పర్యావరణ వ్యవస్థ నిర్మాణానికి ఇటువంటి భాగస్వామ్యాలు అత్యవసరమని అన్నారు. డీఐఏటీ పుణె వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొ. బిహెచ్.వి.ఎస్. నారాయణ మూర్తి, ఉద్భవిస్తున్న, అసమాన యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో డీఆర్డీఓ, పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థల కలయిక వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యాన్ని నొక్కిచెప్పారు. సంక్లిష్టమైన ప్రపంచ భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు చురుకైన, మిషన్-రెడీ సామర్థ్యాల అభివృద్ధికి నిరంతర సహకారం అవసరమని అన్నారు.
డీఆర్డీఓ డీజీ డా.జగన్నాథ్ నాయక్, పరిశోధన, అభివృద్ధి ప్రారంభ దశల నుంచే పరిశ్రమల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచాలని, క్షిపణి వ్యవస్థల వంటి కీలక రంగాల్లో కూడా తర్వాతి తరం సాంకేతికతల సహ-అభివృద్ధికి ఇదే పద్ధతి అనుసరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కల్యాణీ స్ట్రాటజిక్ సిస్టమ్స్ చైర్మన్ రాజిందర్ సింగ్ భాటియా, విచ్ఛిన్నకరమైన డీప్-టెక్ ఆవిష్కరణకు ధైర్యవంతమైన ప్రయోగాలు, రిస్క్ తీసుకోవడం, వైఫల్యాల నుంచి నేర్చుకోవడానికి అనుకూల వాతావరణం అవసరమని అన్నారు. పరాస్ డిఫెన్స్ ఎండి ముంజాల్ షా, ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలను చేరుకోవడానికి పరిశ్రమ–విద్యాసంస్థ సహకారం అత్యవసరమని అన్నారు.
45 ప్రముఖ సంస్థలు, రక్షణ సంస్థలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ సుమారు 200 మంది పరిశ్రమ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. డీఆర్డీఓ, స్పేస్ విభాగం, అటామిక్ ఎనర్జీ విభాగం, కల్యాణీ గ్రూప్, పరాస్ డిఫెన్స్, మిధానీ, బీఈఎల్, న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్, హెచ్ఏఎల్ తదితర సంస్థల సీనియర్ ప్రతినిధులు వ్యూహాత్మక చర్చల్లో పాల్గొన్నారు. బిట్స్ పిలానీ, డీఐఏటీ పుణె కలిసి 48 దేశీయ సాంకేతిక సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించాయి.
ఇవి అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కృత్రిమ మేధస్సు, స్వయంప్రతిపత్త వ్యవస్థలు, సెన్సార్లు, ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ రంగాలకు చెందినవి. ఈ ప్రదర్శన పరిశ్రమ నాయకులు, పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, అధికారుల మధ్య విస్తృత పరస్పర చర్యను ఆకర్షించింది. కార్యక్రమంలో భాగంగా బిట్స్ పిలానీ, డీఐఏటీ పుణె, ప్రముఖ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమ భాగస్వాముల మధ్య 20 అవగాహన ఒప్పందాలు (ఎంఓయూలు) కుదురాయి. ఇవి సహకార పరిశోధన, అభివృద్ధి, సాంకేతిక అభివృద్ధి, సాంకేతిక బదిలీ, ఉమ్మడి వాణిజ్యీకరణ కోసం నిర్మాణాత్మక చట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి.