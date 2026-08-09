 హైదరాబాద్‌లో మద్యం షాపులు బంద్ | Cyberabad Wine Shops To Remain Closed On August 9 For Bonalu Dry Day, Check Timings Details | Sakshi
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హైదరాబాద్‌లో మద్యం షాపులు బంద్

Aug 9 2026 8:16 AM | Updated on Aug 9 2026 12:24 PM

Cyberabad Wine Shops Closed August 9 Bonalu Dry Day

హైదరాబాద్‌: బోనాల పండుగ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం పోలీసు శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పండుగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా, అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చూసేందుకు నాలుగు కమిషనరేట్ల పరిధిలో మద్యం విక్రయాలపై 24 గంటల పాటు ఆంక్షలు విధించింది.

ఈ మేరకు సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్‌లతో పాటు ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలోని వైన్ షాపులు, కల్లు దుకాణాలు, మరియు రెస్టారెంట్లకు అనుబంధంగా ఉన్న బార్లను తాత్కాలికంగా మూసివేయాలని కమిషనర్లు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఈ ఆంక్షలు ఆగస్టు 9వ తేదీ ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి ప్రారంభమై, ఆగస్టు 10వ తేదీ ఉదయం 10:00 గంటల వరకు అమలులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ జోన్లలో ఈ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలని నగర సీపీ వి.సి. సజ్జనార్ ఆదేశించారు.

ఉత్సవాలు ముగిసే వరకు ఈ ఆదేశాలు అమల్లో ఉంటాయని, నిబంధనలను ఉల్లంఘించి దొంగచాటుగా మద్యం విక్రయించినా లేదా షాపులు తెరిచినా నిర్వాహకులపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని పోలీసు అధికారులు హెచ్చరించారు. భక్తులందరూ పండుగను ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవడానికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

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