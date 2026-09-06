 అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వ్యూహాలపై కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం | BRS Strategy Session Begins in Erravelli | Sakshi
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అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వ్యూహాలపై కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం

Sep 6 2026 3:13 PM | Updated on Sep 6 2026 3:28 PM

BRS Strategy Session Begins in Erravelli

గజ్వేల్‌: ఎర్రవల్లిలో బీఆర్‌ఎస్‌ఎల్పీ సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ నేతృత్వంలో ఈ సమావేశం జరుగుతోంది. సెప్టెంబరు 7 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు కేసీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. 

కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వాన్ని అసెంబ్లీలో ఏయే అంశాలపై ప్రశ్నించాలన్న అంశాలపై కూడా చర్చిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్‌ హామీలు, పెండింగ్‌ పథకాలు వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ అసెంబ్లీలో నిలదీసే అవకాశం ఉంది.

# Tag
KCR erravelli BRS
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