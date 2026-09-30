 సెంచరీతో చెలరేగిన వెస్టిండీస్‌ కెప్టెన్‌ | West Indies Women captain Hayley Matthews-Century-Vs ZIM-Women-3rd ODI-Harare | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WI-W Vs ZIM-W: సెంచరీతో చెలరేగిన వెస్టిండీస్‌ కెప్టెన్‌

Sep 30 2026 4:47 PM | Updated on Sep 30 2026 5:05 PM

West Indies Women captain Hayley Matthews-Century-Vs ZIM-Women-3rd ODI-Harare

Photo Credit: Twitter

హ‌రారే వేదిక‌గా జింబాబ్వే వుమెన్‌తో జ‌రుగుతున్న మూడో వ‌న్డేలో వెస్టిండీస్ జ‌ట్టు కెప్టెన్ హేలీ మాథ్యూస్ సెంచ‌రీతో మెరిసింది. దీంతో వెస్టిండీస్ జ‌ట్టు నిర్ణీత 50 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 271 ప‌రుగులు చేసింది. హేలీ మాథ్యూస్ (113 బంతుల్లో 118; 18 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్‌) సెంచ‌రీ చేయ‌గా, వికెట్ కీప‌ర్ షిమెయిన్ క్యాంప్‌బెల్లె (119 బంతుల్లో 96) సెంచ‌రీ చేజార్చుకుంది. 

మిగిలిన బ్యాట‌ర్ల‌లో జన్నిలియా గ్లాస్కో (26 నాటౌట్‌), జ‌హారా క్లాక్స్‌ట‌న్ (11 నాటౌట్‌) చివ‌ర్లో మెరిశారు. జింబాబ్వే బౌల‌ర్ల‌లో నొమ్‌వెలో సిబండ, బిజా చెరో 2 వికెట్లు తీశారు. కాగా విండీస్ కెప్టెన్‌కు ఇది 14వ సెంచ‌రీ కాగా, అంత‌ర్జాతీయంగా 17వ సెంచ‌రీ కావ‌డం విశేషం. సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్న హేలీ మాథ్యూస్ ఆరంభం నుంచే జింబాబ్వే బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డింది. 

ఆమెకు తోడు షిమెయిన్ క్యాంప్‌బెల్లె కూడా జింబాబ్వే బౌల‌ర్ల‌ను ఒక ఆట ఆడుకుంది. ఈ ఇద్ద‌రు క‌లిసి రెండో వికెట్‌కు 160 ప‌రుగులు జోడించారు. ఇక ఇదే సిరీస్‌లో తొలి వ‌న్డేలో హేలీ మాథ్యూస్ 156 బంతుల్లో 182 ప‌రుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్‌తో మెరిసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. దీంతో తొలి వ‌న్డేలో విజ‌యం సాధించిన విండీస్‌కు రెండో వ‌న్డేలో మాత్రం జింబాబ్వే షాక్ ఇచ్చింది. ఆ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది సిరీస్‌ను 1-1తో స‌మం చేసింది. 

ఇదీ చదవండి: IND Vs WI: చరిత్ర సృష్టించిన విండీస్‌ ఓపెనర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు)
photo 3

నల్లటి చీరలో 'తత్వం' సినిమా హీరోయిన్ దశ్విక... ఈమె గురించి తెలుసా?
photo 4

చెమట చిందిస్తూ.. కండలు చూపిస్తూ తిలక్‌ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

'డిసి' ఫేమ్ వామికా గబ్బి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Lankapalli Farmers Meet YS Jagan At Tadepalli 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన లంకపల్లి రైతులు
Sumalatha Strong Comments on Film Federation President Anil 2
Video_icon

జానీ మాస్టర్ ఏం తప్పు చేశాడు? చెప్పు తీసుకుని తరిమి తరిమి కొడతాం...
Tollywood Heroine Ruhani Sharma Reveals Her Relation With Virat Kohli 3
Video_icon

కోహ్లి నా బావ.. షాకింగ్ విషయం చెప్పిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్
Visakha Advocates Fire On Police Rude Behaviour On Advocate Rajini 4
Video_icon

రజనిపై పోలీసుల తీరు.. ఇచ్చిపడేసిన విశాఖ అడ్వకేట్స్
Big shock for Jani Master All India Film Federation Decision Against Jani Master 5
Video_icon

సహాయ నిరాకరణ చేస్తూ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సంచలన నిర్ణయం
Advertisement
 