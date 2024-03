ఐపీఎల్‌ "డాన్‌" విరాట్‌ కోహ్లి.. ఢిల్లీపై అత్యధికంగా..!

ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో ఆర్సీబీ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి టాప్‌ రన్‌ స్కోరర్‌ అన్న విషయం తెలిసిందే. క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో తొలి సీజన్‌ (2008) నుంచి ఆర్సీబీకే ఆడుతున్న కోహ్లి.. ఇప్పటివరకు 237 మ్యాచ్‌లు ఆడి 7 సెంచరీలు, 50 అర్దసెంచరీల సాయంతో 130.02 స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో 7263 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లో ఎన్నో టాప్‌ రికార్డులు తన ఖాతాలో వేసుకున్న కోహ్లి.. రాబోయే సీజన్‌లో మరిన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

The Roar for Virat Kohli when he entered at Chinnaswamy stadium. - THE GOAT AT HIS DEN...!!!! 🐐👑 pic.twitter.com/uJYIbVN15Q — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 19, 2024

VIRAT KOHLI AT CHINNASWAMY. - THE KING AT HIS KINGDOM...!!!! 🐐 pic.twitter.com/Hkr3gG7Z4o — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 19, 2024

ఇవాళే (మార్చి 19) ప్రాక్టీస్‌ ప్రారంభించిన కోహ్లి చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపించాడు. ఆర్సీబీ హోం గ్రౌండ్‌ చిన్నస్వామి స్టేడియంలో సహచరులతో కలిసి సరదాగా గడిపాడు. కోహ్లిని చూసేందుకు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు తరలి వచ్చారు. కోహ్లి క్రేజ్‌కి తోడు మహిళా జట్టు ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ గెలవడం ఆర్సీబీ అభిమానులకు రెట్టింపు ఉత్సాహానిస్తుంది.

Virat Kohli in the batting practice session at Chinnaswamy today. - KING KOHLI IS GETTING READY TO RULE..!!! 👑 pic.twitter.com/1FIMjNze08 — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 19, 2024

Preparations done at the Chinnaswamy Stadium for the RCB Unbox Event. - Virat Kohli standing tall. 🐐pic.twitter.com/ZRhYJcenYy — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 19, 2024

ఇవాళ సాయంత్రం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆర్సీబీ అన్‌బాక్స్‌ ఈవెంట్‌ జరుగనుండటంతో అభిమానులు వేల సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. కోహ్లి నామస్మరణతో స్టేడియం మార్మోగిపోతున్నాయి. కోహ్లి ఇటీవలే రెండో బిడ్డకు తండ్రి కావడంతో అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

The Craze for RCB & Kohli. - Incredible atmosphere in Chinnaswamy stadium. 🔥pic.twitter.com/So7Dzto8Wv — Johns. (@CricCrazyJohns) March 19, 2024

అన్‌బాక్స్‌ ఈవెంట్‌లో ఐపీఎల్‌ ఛాం​పియన్స్‌ ఆర్సీబీ (మహిళా జట్టు) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనుంది. మహిళా జట్టులాగే పురుషుల టీమ్‌ కూడా ఆసారి ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ సాధిస్తుందని అభిమానులు ధీమాగా ఉన్నారు.

The Stage is set for RCB's Unbox Event at Chinnaswamy stadium...!!!! 🔥 pic.twitter.com/0GkKXpZyRN — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 19, 2024

RCB Women's has arrived at Chinnaswamy stadium in the Unbox Event...!!!! 🏆 pic.twitter.com/VYx1lMLnSo — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 19, 2024

ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌లో మరో మూడు రోజుల్లో ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో ఆర్సీబీ స్టార్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి సంబంధించిన గణాంకాలపై ఓ లుక్కేద్దాం. కోహ్లి ఏ జట్టుపై ఎన్ని పరుగులు సాధించాడో నెమరు వేసుకుందాం. గణాంకాల ప్రకారం కోహ్లికి ఢిల్లీ ఫ్రాంచైజీపై ఘనమైన రికార్డు ఉంది. ఈ ఫ్రాంచైజీపై కోహ్లి అత్యధికంగా 1030 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్‌లో వివిధ జట్లపై కోహ్లి సాధించిన పరుగుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై 1030 సీఎస్‌కేపై 985 కేకేఆర్‌పై 861 పంజాబ్‌ కింగ్స్‌పై 861 ముంబై ఇండియన్స్‌పై 852 సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై 669 రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌పై 618 డెక్కన్‌ ఛార్జర్స్‌పై 306 గుజరాత్‌ లయన్స్‌పై 283 కొచ్చి కేరళ టస్కర్స్‌పై 50 లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌పై 117 పూణే వారియర్స్‌పై 128 రైజింగ్‌ పూణే సూపర్‌ జెయింట్‌పై 271 గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌పై 232

ఇదిలా ఉంటే, ఐపీఎల్‌ 2024 సీజన్‌ మార్చి 22 నుంచి ప్రారంభంకానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ.. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ సీఎస్‌కేతో తలపడనుంది. చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్‌ జరుగనుంది.