బెంగళూరు తొక్కిసలాటపై ప్రభుత్వం సంచలన నివేదిక.. RCB, కోహ్లీపై ఆరోపణలు!

బెంగళూరు: ఐపీఎల్-18 సీజన్‌లో రాయల్‌ బెంగుళూరు ఛాలెంజర్స్ విజయం సాధించి ట్రోఫిని అందుకుంది. అనంతరం,‌ విజయోత్సవాల వేళ బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట కారణంగా 11 మంది మృతి చెందారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి తాజాగా కాంగ్రెస్‌ సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన నివేదికలో కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ నివేదికలో ఆర్సీబీ యాజమాన్యంపై ప్రభుత్వం ఆరోపణలు చేసింది. అలాగే, నివేదికలో విరాట్‌ కోహ్లీ పేరు కూడా ప్రస్తావించడం సంచలనంగా మారింది.

తొక్కిసలాటపై ప్రభుత్వం అందించిన నివేదిక ప్రకారం..‘ఐపీఎల్‌-18 సీజన్‌లో ఆర్సీబీ విజయం సాధించింది. దీంతో జూన్‌ మూడో తేదీన ఆర్సీబీ యాజమాన్యం పోలీసులను సంప్రదించి విజయోత్సవ పరేడ్‌ గురించి చెప్పారు. వేడుకలకు సంబంధించి వారు సమాచారం మాత్రమే ఇచ్చారు. అంతేగానీ.. వేడుకల గురించి ఫార్మట్‌ ప్రకారం అనుమతులు కోరుతూ ఎలాంటి అభ్యర్థనలు చేయలేదు. ఇలాంటి ఈవెంట్‌ల కోసం కనీసం ఏడు రోజుల ముందే అనుమతులు తీసుకోవాలి. కానీ, అలాంటిదేమీ లేకుండా.. విజయం అనంతరం పోలీసులను సంప్రదించకుండానే ఆర్సీబీ తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో విక్టరీ పరేడ్‌ గురించి పోస్టు పెట్టింది. చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగే ఈ వేడుకకు ఉచిత ప్రవేశమని ప్రకటించింది.

CAT says IPL Team #RCB is prima facie responsible for Bengaluru Stampede which claimed 11 lives.



Police is not magician, can't be expected manage huge crowds if not given sufficient time to make arrangements, the Tribunal observed.@RCBTweets @KarnatakaCops #BengaluruStampede pic.twitter.com/2QdmvohATs

— Live Law (@LiveLawIndia) July 1, 2025