 టాస్‌ గెలిచిన రంగారెడ్డి.. నల్గొండ బ్యాటింగ్‌ | TG20 League 2026: Ranga Reddy Risers Won Toss Vs Nalgonda Knights | Sakshi
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టాస్‌ గెలిచిన రంగారెడ్డి.. నల్గొండ బ్యాటింగ్‌

Jun 22 2026 2:20 PM | Updated on Jun 22 2026 2:35 PM

TG20 League 2026: Ranga Reddy Risers Won Toss Vs Nalgonda Knights

తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌-2026లో రెండో మ్యాచ్‌ నిర్వహణకు రంగం సిద్ధమైంది. లీగ్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో ఖమ్మం ఏసెస్‌.. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌పై గెలుపొందగా.. తాజాగా సోమవారం నాటి మధ్యాహ్నం మ్యాచ్‌లో రంగారెడ్డి రైజర్స్‌- నల్గొండ నైట్స్‌ అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.

ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ స్టేడియం వేదికగా టాస్‌ గెలిచిన రంగారెడ్డి తొలుత ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఫలితంగా నల్గొండ ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. కాగా రంగారెడ్డికి తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ సారథ్యం వహిస్తుండగా.. నల్గొండ జట్టును రాహుల్‌ బుద్ధి ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు.

తుదిజట్లు
రంగారెడ్డి రైజర్స్‌
తనయ్‌ త్యాగరాజన్‌ (కెప్టెన్‌), ఆరోన్‌ జార్జ్‌ వర్గిస్‌, అవినాశ్‌ రావు (వికెట్‌ కీపర్‌), అలంకృత్‌ రాపోల్‌, జ్ఞాన ప్రకాశ్‌ రెడ్డి, ఆదిత్య జవ్వాజి, నితిన్‌ సాయి యాదవ్‌, నానావత్‌ రాకేశ్‌, అరుణ్‌ కుమార్‌, భువనగిరి పున్నయ్య, ఆర్యన్‌ కరియప్ప

నల్గొండ నైట్స్‌
రాహుల్‌ బుద్ధి (కెప్టెన్‌), ప్రణవ్‌ సూర్యదేవర, అనికేత్‌ రెడ్డి, గౌరవ్‌ రెడ్డి, పి. నితీశ్‌ రెడ్డి, వరుణ్‌ గౌడ్‌, ఎండీ అర్ఫాజ్‌ అహ్మద్‌, టి. హర్షవర్దన్‌ సింగ్‌ (వికెట్‌ కీపర్‌), దివేశ్‌ సింగ్‌, చిన్నట్ల ర‍క్షణ్‌ రెడ్డి, నిశాంత్‌ సరాను.

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