 మళ్లీ కెప్టెన్‌గా స్టీవ్‌ స్మిత్‌ | Steve Smith Named New Captain In America | Sakshi
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మళ్లీ కెప్టెన్‌గా స్టీవ్‌ స్మిత్‌

Jun 14 2026 6:10 PM | Updated on Jun 14 2026 6:14 PM

Steve Smith Named New Captain In America

ఆస్ట్రేలియా స్టార్ బ్యాటర్ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ మరోసారి నాయకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాడు. మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC) ఫ్రాంచైజీ అయిన వాషింగ్టన్‌ ఫ్రీడం 2026 సీజన్‌ కోసం స్టీవ్‌ను కెప్టెన్‌గా నియమించింది. స్టీవ్‌ గతంలోనూ ఈ ఫ్రాంచైజీ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించాడు. 2024 సీజన్‌లో వ్యక్తిగతంగానూ సత్తా చాటి టైటిల్‌ గెలిపించాడు.

గత సీజన్‌లో ఆస్ట్రేలియాకే చెందిన గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ వాషింగ్టన్‌కు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించగా, ఈసారి ఆ బాధ్యతలు స్మిత్‌కు అప్పగించారు. వాషింగ్టన్‌ బృందం ఆస్ట్రేలియా ప్రస్తుత, మాజీ ఆటగాళ్లతో నిండిపోయి ఉంది. ఈ జట్టుకు రికీ పాంటింగ్‌ హెడ్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.

టోర్నీ విషయానికొస్తే.. 2026 సీజన్‌ జూన్ 18న ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో టెక్సాస్‌ కింగ్స్‌, సీయాటిల్‌ ఓర్కాస్‌ తలపడనున్నాయి. వాషింగ్టన్‌ తమ తొలి మ్యాచ్‌ను జూన్ 20న సియాటిల్‌తో ఆడనుంది. 

కాగా, ఈ టోర్నీ 2023లో ప్రారంభం కాగా.. ఎంఐ న్యూయార్క్‌ రెండు సార్లు, వాషింగ్టన్‌ ఓసారి టైటిల్‌ సాధించాయి. గత ఎడిషన్‌లో ఎంఐ న్యూయార్క్‌ విజేతగా నిలువగా.. వాషింగ్టన్‌ ఫ్రీడం రన్నరప్‌గా నిలిచింది. 

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