 బ్యాటింగ్‌కు కొత్త నిర్వచనం చెబుతున్న విరాట్‌-గిల్‌ జోడీ | Special Story, Shubman Gill And Virat Kohli ODI Partnership Emerges As A Formidable Batting Duo, Check More Details Inside | Sakshi
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బ్యాటింగ్‌కు కొత్త నిర్వచనం చెబుతున్న విరాట్‌-గిల్‌ జోడీ

Sep 29 2026 10:43 AM | Updated on Sep 29 2026 11:10 AM

Special story on shubman gill and virat kohli pair performance in ODIs

source: BCCI X

భారత వన్డే క్రికెట్‌లో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, విరాట్‌ కోహ్లి జోడీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారుతోంది. ఈ ఇద్దరూ క్రీజులో ఉన్నప్పుడు పరుగులు సాధించే వేగం, షాట్ల ఎంపిక, స్ట్రైక్‌ రొటేషన్‌ చూస్తే ఒకరి ఆటకు మరొకరు అద్దం పడుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. తాజాగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలోనూ ఇదే కనిపించింది. కోహ్లి సిక్సర్‌ బాదిన కొద్దిసేపటికే గిల్‌ కూడా ముందుకొచ్చి బౌండరీ సాధించాడు. ఈ జోడీ బ్యాటింగ్‌ను చూసిన కామెంటేటర్లు సైతం ప్రశంసలు కురిపించారు.

సాధారణంగా టాపార్డర్‌ జోడీలో ఒక బ్యాటర్‌ దూకుడుగా ఆడితే, మరొకరు స్ట్రైక్‌ను రొటేట్‌ చేస్తూ ఇన్నింగ్స్‌ను నడిపిస్తుంటారు. కానీ గిల్‌, కోహ్లి విషయంలో అలాంటి స్థిరమైన పాత్రలు కనిపించవు. పరిస్థితిని బట్టి ఇద్దరూ వేగం పెంచగలరు. అవసరమైనప్పుడు సింగిల్స్‌, డబుల్స్‌తో స్కోరు బోర్డును కదిలిస్తూనే అవకాశం వచ్చిన వెంటనే బౌండరీలు సాధిస్తారు. వీరి భాగస్వామ్యంలో పరుగులు సాధించడం బలవంతంగా కాకుండా సహజంగా  కనిపిస్తుంది.

ఒకే షాట్‌.. ఇద్దరి స్టైల్‌ వేరు
గిల్‌, కోహ్లి ఒకే రకమైన షాట్‌ను రెండు వేర్వేరు స్టైల్స్‌లో ఆడగలరు. తాజాగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో రోస్టన్‌ చేజ్‌ షార్ట్‌ బాల్‌ వేయగా గిల్‌ బ్యాక్‌ఫుట్‌పైకి వెళ్లి స్క్వేర్‌ లెగ్‌ మీదుగా పుల్‌ షాట్‌తో బౌండరీ సాధించాడు. అదే బౌలర్‌ నుంచి దాదాపు అదే లెంగ్త్‌లో వచ్చిన బంతిని కోహ్లీ కూడా పుల్‌ షాట్‌ ఆడాడు. అయితే అతడి షాట్‌ మరింత పవర్‌తో వెళ్లి సిక్సర్‌గా మారింది.

ఇలా ఒకరు ఆడిన షాట్‌కు మరో ఎండ్‌లో ఉన్న బ్యాటర్‌ కూడా సమాధానం ఇస్తున్నట్లు వీరి భాగస్వామ్యం సాగుతోంది. కోహ్లి వరుస బౌండరీలు సాధిస్తే గిల్‌ కూడా వెనుకబడటం లేదు. గిల్‌ వేగం పెంచితే కోహ్లి కూడా తన సహజమైన స్ట్రోక్‌ ప్లేతో స్కోరును ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు.

కోహ్లీ వస్తే గిల్‌ వేగం పెరుగుతోంది
ఈ ఏడాది వడోదరలో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన వన్డే ఇందుకు మంచి ఉదాహరణ. పవర్‌ప్లేలో గిల్‌ ఆరంభం కాస్త నెమ్మదిగా సాగింది. 23 బంతుల్లో 10 పరుగులే చేశాడు. న్యూజిలాండ్‌ బౌలర్లు కట్టుదిట్టమైన లైన్లతో బౌలింగ్‌ చేయడంతో గిల్‌ ఇబ్బంది పడ్డాడు.

అయితే కోహ్లి క్రీజులోకి రాగానే పరిస్థితి మారింది. కోహ్లి తన సహజమైన షాట్లతో స్కోరింగ్‌ వేగాన్ని పెంచాడు. దాని ప్రభావం గిల్‌పైనా కనిపించింది. ఆ తర్వాత గిల్‌ తన తదుపరి 46 పరుగులను 48 బంతుల్లో 95.83 స్ట్రైక్‌రేట్‌తో సాధించాడు. ఇద్దరూ కలిసి రెండో వికెట్‌కు 118 పరుగులు జోడించారు.

15 వేల పరుగుల మైలురాయి.. ఆ వెంటనే గిల్‌ సెంచరీ
తాజాగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మరో ప్రత్యేక ఘట్టం చోటుచేసుకుంది. కోహ్లి తన వన్డే కెరీర్‌లో 15000 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నప్పుడు గిల్‌ మరో ఎండ్‌లో ఉన్నాడు. ఆ మైలురాయి సాధించిన ఎనిమిది బంతులకే గిల్‌ తన 10వ వన్డే సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. ఇది వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న భాగస్వామ్యానికి మరో ప్రత్యేక గుర్తుగా నిలిచింది.

వన్డే క్రికెట్‌లో ఎక్కువసేపు వికెట్‌ కాపాడుకుంటూ, అదే సమయంలో స్కోరింగ్‌ వేగాన్ని తగ్గించకుండా ఆడటం అంత సులభం కాదు. గిల్‌, కోహ్లి మాత్రం ఈ రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ఒకే రోజు 6 సెంచరీలు.. వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలోనే సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు


 

 

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