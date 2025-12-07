 ముచ్చల్‌తో వివాహం రద్దైంది.. అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసిన మంధన | Smriti Mandhana confirms wedding with Palash Mucchal called off, requests privacy for both families | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ముచ్చల్‌తో వివాహం రద్దైంది.. అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసిన మంధన

Dec 7 2025 1:44 PM | Updated on Dec 7 2025 2:52 PM

Smriti Mandhana confirms wedding with Palash Mucchal called off, requests privacy for both families

భారత మహిళల క్రికెట్ స్టార్ స్మృతి మంధన తన వ్యక్తిగత జీవితంపై గత కొద్ది రోజులుగా వస్తున్న ఊహాగానాలకు ముగింపు పలికారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆమె ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ.. వివాహం రద్దైందని స్పష్టంగా తెలిపారు. పలాష్ముచ్చల్పేరు ప్రస్తావనకు రాకుండా విడుదల చేసిన పోస్ట్లో మంధన విధంగా రాసుకొచ్చారు.

వివాహం రద్దు
గత కొన్ని వారాలుగా నా వ్యక్తిగత జీవితంపై అనేక ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. నేను చాలా ప్రైవేట్ వ్యక్తిని. కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడటం అవసరం. వివాహం రద్దైంది. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడితో ముగించాలనుకుంటున్నాను.

ప్రైవసీ ఇవ్వండి
ఇదే పోస్ట్లో ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ .. ఇరు కుటుంబాల ప్రైవసీకి గౌరవం ఇవ్వండి. మేము మా స్థాయిలో ఈ విషయాన్ని ఎదుర్కొని ముందుకు సాగాలనుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.

కెరీర్పై దృష్టి
మంధన  కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టబోతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. నన్ను నడిపించే ఉన్నత లక్ష్యం దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం. భారత జట్టుకు విజయాలు అందించడమే నా కర్తవ్యమని పేర్కొన్నారు.

అభిమానులకు ధన్యవాదాలు మీ అందరి మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ముందుకు సాగే సమయం వచ్చిందంటూ ప్రకటన ముగించారు.

కాగా, స్మృతి మంధన, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ గత కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్నారు. మధ్యే మంధన ముచ్చల్తో పెళ్లిని అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే ఏమైందో ఏమో కానీ, గత కొద్ది రోజులుగా వీరి పెళ్లి వాయిదా పడుతూ వస్తుంది. చివరికి మంధన పెళ్లి రద్దైందంటూ బాంబు పేల్చింది. మంధన ఇటీవల భారత జట్టు వన్డే ప్రపంచకప్గెలవడంలో కీలకపాత్ర పోషించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హోటల్‌లో 'పాయల్ రాజ్‌పుత్' బర్త్‌డే.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

‘షనెల్‌’ప్యాషన్‌ షోలో ఓపెనింగ్‌ వాక్‌ చేసిన స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫోటోలు)
photo 3

రయ్‌ రయ్‌ మంటూ.. ఆకట్టుకున్న బైకర్ల విన్యాసాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు ( డిసెంబర్ 07-14)
photo 5

వైజాగ్‌ వన్డేలో టీమిండియా జయభేరి.. ఫ్యాన్స్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ayyappa Devotees Padayatra With YS Jagan Flexi 1
Video_icon

రాష్ట్రాలు దాటిన అభిమానం

Son Surprise To Parents With New Home Video Goes Viral 2
Video_icon

తల్లిదండ్రులకు కొడుకు ఇచ్చిన లైఫ్ టైం సర్ ప్రైజ్..! కంటతడి పెట్టించే వీడియో
Chandrababu Govt Conspiracy On Bhavanipuram Poor People Houses 3
Video_icon

బుల్డోజర్ పాలన.. తెగిపడుతున్న జీవితాలు
TDP Activist Caught Stealing In Venkateswara Swamy Hundi Counting 4
Video_icon

దేవుడి సొమ్ము దోచేస్తూ.. పట్టుబడ్డ టీడీపీ కార్యకర్త
YSRCP Perni Nani Family Visits Tirumala Temple 5
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ మంత్రి పేర్నినాని
Advertisement
 