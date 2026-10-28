 మంధన సరసన షఫాలీ.. కేవలం 26 బంతుల్లోనే..! | Shafali Verma Joins Smriti Mandhana With New Feat In IND vs ZIM 3rd ODI | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మంధన సరసన షఫాలీ.. కేవలం 26 బంతుల్లోనే..!

Oct 28 2026 8:02 PM | Updated on Oct 28 2026 8:08 PM

Shafali Verma Joins Smriti Mandhana With New Feat In IND vs ZIM 3rd ODI

source: X

భారత మహిళా క్రికెటర్ షఫాలీ వర్మ వన్డేల్లో అరుదైన ఘనత సాధించింది. జింబాబ్వేతో జరిగిన మూడో వన్డేలో కేవలం 26 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసిన ఆమె.. భారత తరఫున వన్డేల్లో రెండో వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రిచా ఘోష్‌తో కలిసి రెండో స్థానాన్ని పంచుకుంది. ఈ జాబితాలో స్మృతి మంధన (23 బంతుల్లో) అగ్రస్థానంలో ఉంది.

మహిళల వన్డేల్లో భారత్‌ తరఫున అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీలు:
- 23 బంతులు: స్మృతి మంధన vs ఆస్ట్రేలియా, 2025
- 26 బంతులు: రిచా ఘోష్ vs న్యూజిలాండ్, 2022
- 26 బంతులు: షఫాలీ వర్మ vs జింబాబ్వే, 2026
- 29 బంతులు: షఫాలీ వర్మ vs జింబాబ్వే, వడోదర

భారత్‌ ఘన విజయం
వడోదర వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో భారత్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ గెలుపుతో భారత్‌ మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 3-0తో క్లీన్‌ స్వీప్‌ చేసింది. అంతకుముందు స్వదేశంలోనే జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను కూడా భారత్‌ 3-0తో ఊడ్చేసింది.

మూడో వన్డేలో జింబాబ్వే తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 131 పరుగులకే ఆలౌటైంది. వైష్ణవి శర్మ 5 వికెట్లు తీసి జింబాబ్వే పతనాన్ని శాశించింది. అనంతరం స్వల్ప లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 17 ఓవర్లలోపే ఛేదించింది. షఫాలీ వర్మ (51 నాటౌట్‌)తో పాటు ప్రతీకా రావత్ (59 నాటౌట్‌) అర్ద సెంచరీ సాధించి భారత్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చారు. 

ఇదీ చదవండి: వన్డే సిరీస్‌ను క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసిన భారత్‌


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Abhishek Sharma's 35 Ball Century Stuns Pakistan Cricketers 1
Video_icon

అభిషేక్ విధ్వంసం! పాక్ క్రికెటర్లు ఫిదా!
Visakha Weather Department Officer PLN Murthy About Arnab Cyclone 2
Video_icon

IMD హెచ్చరిక... కోస్తా కొట్టుకుపోయేలా తుఫాన్ బీభత్సం
SRH Kavya Anirudh Wedding Reception 3
Video_icon

కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి .. అతిథుల లిస్ట్ లో ఏకైక టాలీవుడ్ హీరో

YS Manohar Reddy About YS Jagan Comments In Pulivendula Meeting 4
Video_icon

పులివెందులలో YSRCP ఘన విజయం పక్కా... జగన్ ఇచ్చిన ధైర్యంతో... !
Devulapalli Amar SENSATIONAL Comments On Chandrababu Over conspiracy On AP Local Body Election 5
Video_icon

ఎన్నికల రిగ్గింగ్ విన్నా కానీ.. నామినేషన్ ల రిగ్గింగ్ ఇప్పుడే చూస్తున్నా...
Advertisement
 