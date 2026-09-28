 చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్‌ శర్మ.. ప్రపంచంలోనే తొలి ప్లేయర్‌గా | Rohit Sharma breaks Sachin Tendulkar's record in 200th ODI innings as opener | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs WI: చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్‌ శర్మ.. ప్రపంచంలోనే తొలి ప్లేయర్‌గా

Sep 28 2026 3:20 PM | Updated on Sep 28 2026 3:32 PM

Rohit Sharma breaks Sachin Tendulkar's record in 200th ODI innings as opener

PC: BCCI/X

వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో టీమిండియా శుభారంభం చేసింది. తిరువనంతపురం వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో కరేబియన్ జట్టుపై 8 వికెట్ల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. విండీస్ నిర్దేశించిన 296 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 2 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి, 41.4 ఓవర్లలోనే సునాయాసంగా ఛేదించింది.

కెప్టెన్ శుబ్‌మన్ గిల్ (110), విరాట్ కోహ్లి (139) భారీ సెంచరీలతో విరుచుకుపడగా.. రోహిత్ శర్మ (32) పరుగులతో రాణించాడు. రోహిత్ శర్మకు మంచి ఆరంభం లభించినప్పటికీ దానిని భారీ స్కోరుగా మలచలేకపోయాడు. అయినప్పటికీ ఈ ఇన్నింగ్స్‌తో హిట్ మ్యాన్ ఒక ప్రపంచ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డు బ్రేక్
వన్డేల్లో ఓపెనర్‌గా తొలి 200 ఇన్నింగ్స్‌ల తర్వాత అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా రోహిత్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు 'క్రికెట్ దేవుడు' సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్‌తో సచిన్ ఆల్-టైమ్ రికార్డును రోహిత్ తిరగరాశాడు. 

రోహిత్ శర్మ 200 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 9,897 పరుగులు చేయగా.. సచిన్  9,217 రన్స్ చేశాడు. ఓవరాల్‌గా వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్ల జాబితాలో రోహిత్ శర్మ (11,927 పరుగులు) ప్రస్తుతం ఏడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

వన్డేల్లో ఓపెనర్‌గా తొలి 200 ఇన్నింగ్స్‌ల తర్వాత అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాళ్లు వీరే

రోహిత్ శర్మ – 9,897 పరుగులు*

సచిన్ టెండూల్కర్ – 9,217 పరుగులు

సౌరవ్ గంగూలీ – 7,870 పరుగులు

క్రిస్ గేల్ – 7,669 పరుగులు

సయీద్ అన్వర్ – 7,564 పరుగులు

డెస్మండ్ హేన్స్ – 7,454 పరుగులు

ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్ – 7,147 పరుగులు

వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ – 7,051 పరుగులు

తమీమ్ ఇక్బాల్ – 6,871 పరుగులు

సనత్ జయసూర్య – 6,727 పరుగులు

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫొటోలు)

photo 2

‘అనకాపల్లి’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

60ల్లోకి ఎంటరైన పూరీ జగన్నాథ్.. బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

నయన్ కొడుకుల పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

'కాంతార' ఫేమ్ రిషభ్ శెట్టి ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Slams AP Government 1
Video_icon

'పరిపాలన గాలికి వదిలేశారు' ప్రభుత్వంపై బొత్స సీరియస్
Demand for CEC Gyanesh Kumar’s Resignation 2
Video_icon

CEC జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామాకు డిమాండ్ అక్టోబర్ 2న ముంబైలో CJP ఆందోళన
TRAI New Rules For Prepaid Users 3
Video_icon

ప్రీపెయిడ్ యూజర్లకు ట్రాయ్ గుడ్ న్యూస్.. 30 రోజుల రీచార్జ్ ప్లాన్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్
Chandra Shekar Reddy Reacts to Secretariat Employees’ Protest 4
Video_icon

సచివాలయ ఉద్యోగులపై లాఠీచార్జ్.. నిరసన చేయడం నేరమా?
Default image
Video_icon

శారీలో పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్.. (ఫొటోలు)
Advertisement
 